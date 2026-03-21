Aurich will Entwicklung bestätigen – schwere Aufgabe in Jemgum

Die SpVg Aurich II steht am Wochenende vor einer anspruchsvollen Auswärtsaufgabe beim SV Ems Jemgum. Der Tabellendritte geht mit klaren Vorteilen in die Begegnung, doch Aurich reist mit gestärktem Selbstvertrauen an.

„Morgen erwartet uns ein spannendes Duell gegen Jemgum, die tabellarisch die bessere Ausgangslage haben“, ordnet Trainer Jan Feldkamp die Situation im Vorfeld ein. Tatsächlich spricht die Tabelle mit Blick auf die Platzierungen für die Gastgeberinnen, die sich in der oberen Tabellenhälfte etabliert haben.

Doch Aurich hat in den vergangenen Wochen Fortschritte gemacht. „Dennoch haben wir uns sehr gut weiterentwickelt und letzte Woche im Derby gegen Hage wichtige Punkte geholt“, betont Feldkamp. Der jüngste Erfolg hat dem Team zusätzlichen Auftrieb gegeben und soll nun als Grundlage für die kommende Aufgabe dienen.

Im Fokus steht dabei vor allem die weitere Entwicklung der eigenen Spielweise. „Nun gilt es, unsere Abläufe weiter zu optimieren, um uns in den nächsten Wochen noch weiter zu steigern und in der Liga zu festigen“, erklärt Feldkamp. Dabei geht es weniger um kurzfristige Ergebnisse als um nachhaltige Stabilität im Spiel.

Die Ausgangslage verspricht ein intensives Duell: Jemgum wird versuchen, seine Position in der Spitzengruppe zu untermauern, während Aurich daran arbeitet, sich im Tabellenmittelfeld zu etablieren. Entscheidend dürfte sein, ob es den Gästen gelingt, ihre positive Entwicklung auch gegen einen der formstärkeren Gegner der Liga zu bestätigen.