Aurich und Uelsen wollen die Saison mit einem Erfolg beenden

Sportlich geht es für beide Mannschaften tabellarisch um keine entscheidenden Veränderungen mehr. Dennoch wollen sowohl die SpVg Aurich II als auch der SV Olympia Uelsen die Saison mit einem positiven Ergebnis abschließen.

Wenn die SpVg Aurich II am Sonntag den SV Olympia Uelsen empfängt, steht für beide Teams der letzte Auftritt einer langen Saison in der Frauen-Landesliga Weser-Ems an. Die Gastgeberinnen gehen als Tabellensechster mit 29 Punkten in die Partie, dicht gefolgt von Uelsen mit 28 Zählern auf Rang sieben.

Aurichs Trainer Jan Feldkamp blickt mit Vorfreude auf den Saisonabschluss vor heimischer Kulisse. „Wir freuen uns, dass unser letztes Saisonspiel zuhause stattfindet“, sagte der Coach vor der Begegnung. Auch wenn es tabellarisch für beide Mannschaften um nichts Entscheidendes mehr geht, sieht Feldkamp genügend Motivation: „Wir wollen die Chance nutzen, die Saison mit einem positiven Eindruck abzuschließen und uns mit einem guten Auftritt in die Sommerpause zu verabschieden.“

Beim SV Olympia Uelsen liegt der Fokus vor allem darauf, die jüngste Niederlage gegen den Osnabrücker SC hinter sich zu lassen. Trainer Mathias Hendriks erklärte, dass die Mannschaft die vergangenen Tage genutzt habe, um die Fehler aus der Vorwoche aufzuarbeiten. „Wir wollen das Spiel aus der letzten Woche aus den Köpfen bekommen. Wir haben gut trainiert und die Fehler, die im Spiel passiert sind, angesprochen und überarbeitet“, sagte Hendriks.

Zugleich formulierte der Uelsener Trainer klare Ziele für die Partie in Ostfriesland: „Wir wollen in Aurich punkten und mit drei Punkten die Saison beenden. Wir freuen uns auf das letzte Spiel.“

Beide Teams dürften entsprechend motiviert in den letzten Spieltag gehen – auch wenn die Saisonziele bereits weitgehend erreicht beziehungsweise entschieden sind. Für Aurich bietet sich die Gelegenheit, die positive Entwicklung der jungen Mannschaft zu bestätigen, während Uelsen mit einem Erfolgserlebnis in die Sommerpause gehen möchte.