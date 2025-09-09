Aurich siegt klar in Osnabrück

Während die Gäste aus Aurich ihr Spielplan konsequent umsetzten und verdient drei Punkte holten, steht der Osnabrücker SC nach dem 0:3 weiter am Tabellenende.

Die SpVg Aurich II hat am Sonntag in der Frauen-Landesliga Weser-Ems ihren ersten Saisonsieg gefeiert. Beim Osnabrücker SC gewann die Mannschaft von Trainer Jan Feldkamp mit 3:0 und verschaffte sich damit etwas Luft im Tabellenkeller. Der OSC hingegen wartet nach zwei Spielen weiter auf die ersten Punkte.

Die Belohnung folgte noch vor der Pause: Marla Fitje und Jeske Meyer stellten auf 2:0. Nach dem Seitenwechsel erhöhte Janna Brinkmann in der 55. Minute auf 3:0 – zugleich der Endstand. „Durch hohen Einsatz, gute Arbeit und mutiges Auftreten erspielte sich das Team mehr und mehr Kontrolle – und belohnte sich am Ende verdient mit einem 3:0-Auswärtssieg“, fasste Feldkamp zusammen.

Aurich erwischte bei sommerlichen Temperaturen den besseren Start. „Von Beginn an war das Ziel klar: das Spiel aktiv zu gestalten und selbst die Initiative zu übernehmen“, erklärte Feldkamp. Zwar habe sein Team etwas Zeit gebraucht, um in die Partie zu finden, „doch mit zunehmender Spielzeit gelang es immer besser, den eigenen Plan konsequent umzusetzen“.

Auf der Gegenseite sprach OSC-Trainer Philipp Mennemann offen über die schwierige Situation seines Teams: „Ja, also ich glaube, man kann es ganz gut zusammenfassen mit enttäuschend. Wir haben uns viel vorgenommen und wenig davon umgesetzt.“ Die Niederlage zeige, dass noch einiges an Arbeit bevorstehe: „Das Spiel hat einfach nochmal gezeigt, dass wir noch ein bisschen arbeiten müssen und dass der Weg sehr, sehr schwierig wird.“

Trotzdem blickt Mennemann nach vorn: „Nichtsdestotrotz glaube ich, dass wir die fußballerische Klasse haben, um den Klassenerhalt zu packen. Aber wir sind jetzt halt in der Situation, in die wir nicht reinkommen wollten, dass wir unten drin stehen und dass wir gucken müssen, wie wir uns daraus arbeiten.“

Die Richtung sei klar: „Jetzt müssen wir direkt anfangen, die Fehler aufzuarbeiten und schauen, dass wir schnellstmöglich, am besten nächstes Wochenende, endlich Punkte aufs Konto kriegen“, forderte Mennemann.

In der Tabelle steht Aurich II mit nun zwei Punkten aus drei Spielen auf Rang acht. Der Osnabrücker SC bleibt mit null Zählern und 0:11 Toren Letzter.