Aurich nutzt Neuenkirchens Fehler gnadenlos aus

Ein turbulentes Nachholspiel in der Landesliga Weser-Ems endet mit einem klaren Auswärtserfolg für die SpVg Aurich II. Der TuS Neuenkirchen kassiert beim 3:7 (1:6) eine bittere Niederlage, die Trainer Markus Gertz offen und selbstkritisch analysiert. Aurichs Coach Jan Feldkamp spricht dagegen von einem „verdienten Sieg“ nach dominanter Anfangsphase.

Das Nachholspiel zwischen dem TuS Neuenkirchen und der SpVg Aurich II bot am Donnerstagabend reichlich Gesprächsstoff – vor allem für die Trainer beider Teams. Am Ende stand ein deutliches 7:3 für die Gäste aus Aurich, die schon in der ersten halben Stunde alle Weichen auf Sieg stellten.

Zu allem Überfluss musste Kapitänin Carolin Kreutzmann nach einem Zusammenprall mit der Auricher Torhüterin verletzt vom Platz. „Sie befindet sich aktuell im Krankenhaus, eine Diagnose steht noch aus“, berichtete Gertz. Der Schock saß tief: „Von dem Schock erholten wir uns erstmal nicht und lieferten eine halbe Stunde ein miserables Spiel ab, ließen alles vermissen, was in der Landesliga notwendig ist, um zu bestehen.“

Neuenkirchens Trainer Markus Gertz fand nach dem Spiel klare Worte: „Im Nachholspiel gegen den Aufsteiger aus Aurich hatten wir uns auch aufgrund der jüngsten Erfolge definitiv mehr vorgenommen. Es kam leider komplett anders.“ Sein Team geriet bereits in der 2. Minute in Rückstand – ein früher Dämpfer, der sinnbildlich für den Verlauf der ersten Halbzeit stand. „Bereits in der 2. Minute war es ein Abstimmungsfehler zwischen Innenverteidigung und Torhüterin, welcher das 0:1 der Gäste ermöglichte“, so Gertz.

Folgerichtig nutzten die Gäste die Schwächen eiskalt aus. Innerhalb von nur 20 Minuten erhöhten Madita Jürgens (14./19./22.), Safiya Hinrichs (25.) und Janna Brinkmann (32.) auf 6:0. Erst kurz vor der Pause gelang Sophia Engbarth der erste Treffer für Neuenkirchen – ein sehenswerter Distanzschuss aus 30 Metern über die zu weit vorgerückte Auricher Torhüterin hinweg.

Doch Gertz wollte sich davon nicht blenden lassen: „Das soll aber nicht über eine indiskutable Leistung in der ersten Halbzeit täuschen.“ Nach einer deutlichen Halbzeitansprache zeigte seine Mannschaft allerdings Moral: „Nach einer markanten Halbzeitansprache wollten wir Schadensbegrenzung betreiben und endlich die Basics im Fußball zeigen. Gesagt, getan!“

In der zweiten Hälfte präsentierte sich Neuenkirchen stabiler und kämpferischer. Wieder war es Engbarth, die mit zwei weiteren Treffern (58./84.) verkürzte. Dazwischen fiel ein unglückliches Eigentor von Luisa Meyer (74.) – kurioserweise ein sehenswerter Treffer, wie Gertz anmerkte: „Leider sehr schön.“ Trotz der Steigerung blieb die Niederlage deutlich. „Wir werden nun die Lehren aus der unterirdischen ersten Halbzeit ziehen, um in Zukunft solche Situationen gar nicht mehr entstehen zu lassen“, sagte der Coach.

Auf der Gegenseite zeigte sich Aurichs Trainer Jan Feldkamp hochzufrieden mit dem Auftritt seiner Mannschaft: „Unsere U20 gewann das Auswärtsspiel beim TuS Neuenkirchen deutlich mit 7:3. Bei idealen Bedingungen und auf einer sehr gepflegten Anlage erwischte das Team einen optimalen Start und ging schon in der 2. Minute in Führung.“

Vor allem die Effizienz in der Anfangsphase hob er hervor: „Nach gut 30 Minuten lagen wir bereits mit 6:0 vorne und dominierten das Spielgeschehen. Besonders in der Anfangsphase wurden die Torchancen konsequent genutzt und sämtliche Vorgaben erfolgreich umgesetzt.“ Auch nach der Pause blieb seine Mannschaft konzentriert: „Wir schalteten einen Gang zurück, behielten aber jederzeit die Kontrolle über das Spiel. Die effektive Chancenverwertung und die insgesamt konzentrierte Leistung sorgten dafür, dass wir verdient als Sieger vom Platz gingen.“

Mit dem Erfolg rückt die SpVg Aurich II in der Tabelle auf Rang vier vor und steht nun mit 13 Punkten aus acht Spielen im oberen Mittelfeld. Der TuS Neuenkirchen bleibt nach der siebten Saisonniederlage mit 10 Punkten auf Platz acht und muss sich nun wieder stabilisieren – möglichst schon am kommenden Spieltag.