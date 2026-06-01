Aurich nutzt Emsbürens Fehler konsequent aus

Nach einem frühen 0:2-Rückstand kämpfte sich der SV Concordia Emsbüren im letzten Heimspiel der Saison zwar zurück in die Partie, musste sich der effizienten U20 der SpVg Aurich II am Ende aber verdient geschlagen geben.

Die SpVg Aurich II hat im letzten Auswärtsspiel der Saison ein Ausrufezeichen gesetzt und den SV Concordia Emsbüren mit 3:1 bezwungen. Vor 40 Zuschauern erwischten die Gäste den besseren Start und legten mit einer konzentrierten Vorstellung früh den Grundstein für den Erfolg.

Aurich trat von Beginn an kontrolliert auf und belohnte sich schnell für die strukturierte Spielweise. Bereits in der 9. Minute brachte Madita Jürgens die Gäste in Führung, ehe Janna Brinkmann nach 17 Minuten auf 2:0 erhöhte. „Die U20 startete von Beginn an kontrolliert und konzentriert in die Partie und belohnte sich früh für eine strukturierte Spielweise sowie immer wieder schnell vorgetragene Angriffe“, erklärte Aurichs Trainer Jan Feldkamp nach der Partie.

Emsbürens Trainer Marcel Gebhardt sah vor allem die schwache Anfangsphase seiner Mannschaft als entscheidend an. „Wir sind nicht gut ins Spiel gekommen, bereits nach 17 Minuten lagen wir 0:2 zurück“, sagte Gebhardt. Zwar fing sich der Tabellenzweite im weiteren Verlauf der ersten Hälfte und erspielte sich einige Möglichkeiten, doch kurz vor dem Pausenpfiff erhöhte Hannah Poppinga auf 3:0 für die Gäste.

Auch nach dem Seitenwechsel blieb Aurich die etwas reifere Mannschaft. Feldkamp sprach von einer Partie, in der sein Team „oft den Schritt schneller am Ball“ gewesen sei und sich weitere hochkarätige Torchancen erarbeitet habe, ohne den Vorsprung weiter auszubauen.

Emsbüren zeigte dennoch Moral. „Die Mädels haben in der zweiten Halbzeit eine super Moral bewiesen. Sie haben nie aufgegeben und immer versucht, den Anschluss zu erzielen“, betonte Gebhardt. Nach einem Fehler im Auricher Spielaufbau verkürzte Lotta Tiebel in der 65. Minute auf 1:3. Beide Mannschaften kamen danach noch zu Chancen, weitere Treffer fielen jedoch nicht mehr.

So blieb es beim verdienten Auswärtssieg der Ostfriesinnen. „Am Ende steht ein verdienter 3:1-Sieg gegen einen starken Gegner, der die positive Entwicklung unserer U20 im Laufe der Saison eindrucksvoll unterstreicht“, sagte Feldkamp.

Trotz der Heimniederlage überwog bei Gebhardt auch der Stolz auf die Saisonleistung seines Teams: „Wir sind trotz der verdienten Niederlage super stolz auf unser junges Team. Die Mädels haben eine mega Saison gespielt.“ Vor dem letzten Spieltag kündigte der Trainer an: „Jetzt heißt es nochmals, Kräfte bündeln und alles ins letzte Spiel reinwerfen.“