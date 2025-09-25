Aurich II will Aufwärtstrend in Lohne bestätigen

Zwei Siege in Folge und eine Woche Erholung im Gepäck: Aurich II tritt am Sonntag bei BW Lohne an und will den eigenen Lauf fortsetzen. Trainer Jan Feldkamp warnt dennoch vor dem erfahrenen Gegner.

Am Sonntag (28. September) kommt es in der Landesliga Weser-Ems zum Duell zwischen BW Lohne und der U20 der SpVg Aurich. Lohne steht derzeit mit vier Punkten aus vier Partien auf Rang neun und will den Anschluss ans Tabellenmittelfeld nicht verlieren. Aurich II, aktuell Vierter mit acht Zählern, möchte seinen positiven Trend bestätigen.

Aurich-Trainer Jan Feldkamp sieht sein Team gut vorbereitet und voller Energie: „Nach einer Woche Spielpause greift unsere U20 am Wochenende wieder ins Geschehen ein. Die kurze Auszeit hat der Mannschaft gutgetan, sodass das Team erholt und mit frischer Energie in die Partie gehen kann.“ Mit zwei Siegen im Rücken sei das Selbstvertrauen gewachsen: „Mit zwei Siegen in den letzten beiden Spielen im Rücken ist das Selbstvertrauen groß, wir wissen aber, dass mit BW Lohne ein starker Gegner auf uns wartet. Lohne gehörte in den vergangenen drei Jahren stets zu den Topteams der Liga. Dementsprechend werden wir Lohne auf keinen Fall unterschätzen.“

Der Aufsteiger hat sich in den letzten Wochen gefestigt und sieht in diesem Spiel eine wichtige Bewährungsprobe: „Wir freuen uns auf das Spiel. Für unsere Mannschaft ist es die perfekte Gelegenheit, den Aufwärtstrend zu bestätigen und sich als Aufsteiger weiter in der Liga zu beweisen“, betont Feldkamp.