– Foto: Robert Gertzen

Aurich II unterliegt Emsbüren trotz starker Leistung knapp SpVg Aurichs U20 zeigt großen Einsatz, verliert jedoch 1:2 gegen SV Concordia Emsbüren – Unterzahl nach der Gelb-Roten Karte erschwerte die Aufholjagd. Verlinkte Inhalte Frauen-LL Weser-Ems Emsbüren SpVg Aurich II Marcel Gebhardt Jan Feldkamp

Die U20 der SpVg Aurich hat am Wochenende in einem intensiven Duell gegen den SV Concordia Emsbüren eine engagierte Vorstellung geliefert, musste sich am Ende aber mit 1:2 geschlagen geben. Beide Teams lieferten sich ein hart umkämpftes Spiel, in dem die Gäste auch in Unterzahl ihre knappe Führung verteidigten.

Die SpVg Aurich II musste sich am Samstag in der Frauen-Landesliga Weser-Ems dem SV Concordia Emsbüren mit 1:2 geschlagen geben. Die Partie war von Anfang an geprägt von hoher Intensität und Zweikampfhärte auf beiden Seiten.



Sa., 08.11.2025, 18:00 Uhr SpVg Aurich SpVg Aurich II SV Concordia Emsbüren Emsbüren 1 2 Abpfiff

„Ein kampfbetontes und hochklassiges Spiel bot die U20 zuhause gegen Emsbüren, das am Ende knapp mit 1:2 verloren ging“, bilanzierte Trainer Jan Feldkamp. „Beide Teams starteten mit hoher Intensität. Die Gäste nutzten nach einer Ecke einen Nachschuss zur 1:0-Führung. Unsere U20 ließ sich davon nicht beeindrucken, hielt dagegen und gestaltete das Spiel bis zur Pause ausgeglichen.“ Nach dem Seitenwechsel zeigte sich Aurich wacher und erzielte nach einer Ecke schnell den verdienten Ausgleich durch Jane Rekowski (47.). Feldkamp lobte die engagierte Phase seines Teams: „Wir drängten weiter auf die Führung, hatten jedoch Pech, dass nach einem sauber ausgespielten Angriff der erneute Rückstand fiel. Emsbüren zog sich anschließend tief zurück, verteidigte mit großem Einsatz und brachte die knappe Führung über die Zeit.“