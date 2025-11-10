Aurich II unterliegt Emsbüren trotz starker Leistung knapp

Die U20 der SpVg Aurich hat am Wochenende in einem intensiven Duell gegen den SV Concordia Emsbüren eine engagierte Vorstellung geliefert, musste sich am Ende aber mit 1:2 geschlagen geben. Beide Teams lieferten sich ein hart umkämpftes Spiel, in dem die Gäste auch in Unterzahl ihre knappe Führung verteidigten.
Die SpVg Aurich II musste sich am Samstag in der Frauen-Landesliga Weser-Ems dem SV Concordia Emsbüren mit 1:2 geschlagen geben. Die Partie war von Anfang an geprägt von hoher Intensität und Zweikampfhärte auf beiden Seiten.
„Ein kampfbetontes und hochklassiges Spiel bot die U20 zuhause gegen Emsbüren, das am Ende knapp mit 1:2 verloren ging“, bilanzierte Trainer Jan Feldkamp. „Beide Teams starteten mit hoher Intensität. Die Gäste nutzten nach einer Ecke einen Nachschuss zur 1:0-Führung. Unsere U20 ließ sich davon nicht beeindrucken, hielt dagegen und gestaltete das Spiel bis zur Pause ausgeglichen.“
Nach dem Seitenwechsel zeigte sich Aurich wacher und erzielte nach einer Ecke schnell den verdienten Ausgleich durch Jane Rekowski (47.). Feldkamp lobte die engagierte Phase seines Teams: „Wir drängten weiter auf die Führung, hatten jedoch Pech, dass nach einem sauber ausgespielten Angriff der erneute Rückstand fiel. Emsbüren zog sich anschließend tief zurück, verteidigte mit großem Einsatz und brachte die knappe Führung über die Zeit.“
Die Gäste mussten dabei ab der 55. Minute in Unterzahl agieren, nachdem Carolin Freis die Gelb-Rote Karte sah. Dennoch blieb das Team konzentriert: „Jede meiner Spielerinnen hat dann nochmal 10 Prozent draufgelegt, sodass man gar nicht gemerkt hat, dass wir eine Spielerin weniger waren“, erklärte Trainer Marcel Gebhardt. In der 68. Minute entschied Lotta Spies mit einem sauber herausgespielten Treffer die Partie zum 2:1-Endstand.
Gebhardt zog ein zufriedenes Fazit: „In einem sehr intensiven Spiel haben wir verdient drei Punkte geholt. Nach dem Schlusspfiff war die Freude auf unserer Seite sehr groß, weil wir gegen eine sehr gute Mannschaft gewinnen konnten.“
Für Aurich II bleibt trotz der Niederlage die Erkenntnis, dass die Mannschaft in einem Duell auf Augenhöhe mithalten kann. Feldkamp resümierte: „Insgesamt war es eine engagierte Leistung unserer U20 in einem intensiven Duell auf Augenhöhe.“