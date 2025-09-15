Aurich II setzt Siegesserie fort: 2:0 bei Schwefingen/Union Meppen Feldkamps Team bleibt auch im vierten Spiel in Folge ohne Gegentor Verlinkte Inhalte Frauen-LL Weser-Ems SG Schwefingen SpVg Aurich II Jan Feldkamp

Mit einem 2:0-Auswärtserfolg bei der SG Schwefingen/Union Meppen hat die SpVg Aurich II ihren Platz im oberen Tabellenmittelfeld der Frauen-Landesliga Weser-Ems gefestigt. Trainer Jan Feldkamp lobte vor allem die Defensivarbeit und die Souveränität seines Teams in der zweiten Hälfte.

Sa., 13.09.2025, 15:00 Uhr SG Schwefingen / Union Meppen SG Schwefingen SpVg Aurich SpVg Aurich II 0 2 Abpfiff

„Vor schöner Kulisse im Stadion von Union Meppen sicherten sich unsere U20-Juniorinnen einen verdienten 2:0-Auswärtssieg“, sagte Feldkamp nach der Partie. „Das Team nahm den Schwung aus den letzten Spielen mit, blieb auch im vierten Spiel in Folge ohne Gegentor und zeigte sich erneut defensiv stark.“ Aurich begann engagiert und nutzte seine Chancen konsequent: Janna Brinkmann brachte die Gäste in der 33. Minute in Führung, nur drei Minuten später erhöhte Franziska Frerichs auf 2:0. Die frühe Zwei-Tore-Führung gab den Ostfriesinnen Sicherheit, während Schwefingen/Union Meppen nur selten gefährlich vor das Tor kam.