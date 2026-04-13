Aurich II kontrolliert Spiel und gewinnt klar gegen Osnabrück

Die SpVg Aurich II gewinnt in der Frauen-Landesliga Weser-Ems deutlich mit 4:0 gegen den Osnabrücker SC. Nach einer kurzen Anfangsphase übernimmt Aurich die Kontrolle und entscheidet die Partie souverän.

Die SpVg Aurich II hat in der Frauen-Landesliga Weser-Ems einen souveränen 4:0-Heimsieg gegen den Osnabrücker SC eingefahren. Nach einem etwas unruhigen Beginn fanden die Gastgeberinnen schnell in die Partie und übernahmen zunehmend die Spielkontrolle.

Aurich-Trainer Jan Feldkamp beschrieb genau diesen Verlauf nach Abpfiff so: „Nach einem etwas chaotischen Beginn fand unsere Mannschaft schnell ins Spiel und übernahm zunehmend die Kontrolle.“

Mit zunehmender Spieldauer dominierte Aurich das Geschehen deutlich, ließ Ball und Gegner laufen und erspielte sich zahlreiche Torchancen. Bereits zur Pause war die Partie durch zwei Treffer in der 20. und 35. Minute klar in Richtung der Gastgeberinnen gekippt. Auch im zweiten Durchgang blieb Aurich spielbestimmend und legte zwei weitere Treffer nach.

„Von da an bestimmten wir das Geschehen klar und ließen Ball und Gegner laufen“, erklärte Feldkamp weiter. Die Konsequenz im Offensivspiel führte dazu, dass das Ergebnis am Ende sogar noch höher hätte ausfallen können, da weitere gute Möglichkeiten ungenutzt blieben.

Mit dem deutlichen Sieg festigt Aurich II seine Position im Tabellenmittelfeld. Besonders hob Feldkamp die Entwicklung seiner Mannschaft hervor: „Mit dem verdienten 4:0-Erfolg sicherten wir wichtige Punkte, um unseren Tabellenplatz im Mittelfeld zu festigen. Besonders erfreulich ist, dass sich die spielerische und taktische Entwicklung im Vergleich zum Hinspiel vor einem halben Jahr deutlich zeigt – ein klarer Schritt nach vorn.“

Der Osnabrücker SC blieb über die gesamte Spielzeit weitgehend ohne Durchschlagskraft und wartet weiter auf Punkte im Tabellenkeller.