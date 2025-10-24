Aurich II empfängt Krusenbuscher SV

– Foto: Andreas LITZE Richter

Am Sonntag kommt es in der Landesliga Weser-Ems zum Aufeinandertreffen zwischen der SpVg Aurich II und dem Krusenbuscher SV. Während Aurich die Serie fortsetzen will, hofft Krusenbusch, an die starke Leistung aus dem letzten Spiel anzuknüpfen.

Nach zwei spielfreien Wochenenden kehrt die SpVg Aurich II endlich wieder auf den Platz zurück. „Wir freuen uns dieses Wochenende endlich wieder zu spielen“, sagt Trainer Jan Feldkamp. Mit dem Krusenbuscher SV kommt ein ebenfalls frisch aufgestiegener Landesligist zu den Ostfriesinnen. „Wir sind sehr zufrieden mit unseren bisherigen Ergebnissen und wollen die gute Serie am Wochenende fortsetzen“, so Feldkamp weiter. Der Gast aus Krusenbusch zeigt sich gewarnt vor der spielerischen Qualität des Aufsteigers. Co-Trainer Robert Gertzen erklärt: „Wir erwarten mit der Regionalligareseve aus Aurich eine spielstarke und gut ausgebildete Mannschaft mit einigen Talenten. Aurich scoutet bekanntlich bundesweit und entwickelt Spielerinnen individuell weiter, sodass wir sicherlich auf einen Gegner treffen, der uns einiges abverlangen wird.“

Ein weiterer Faktor sei der Kunstrasenplatz in Aurich, der den Gastgeberinnen einen Vorteil verschaffen könnte. „Die Umstände interessieren uns jedoch nur sekundär. Primär wollen wir an die starken Leistungen aus dem letzten Spiel gegen Harderberg anknüpfen, unser Spiel durchziehen und uns nun auch für die Mühen belohnen“, so Gertzen. Dabei werde es vor allem wichtig sein, Aurich nicht ins Spiel kommen zu lassen und den Aufbau der Ostfriesinnen zu stören oder zu unterbinden. Für Krusenbusch geht es darum, nach der Partie gegen Harderberg den Fokus auf Sonntag zu legen. „Wir fahren nach Aurich, um dort zu punkten und weitere Zähler für den Klassenerhalt zu sammeln“, betont Gertzen.