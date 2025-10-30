Nach einem von Wetterabsagen geprägten vergangenen Wochenende steht am kommenden Spieltag wieder ein kompletter Spieltag in der Bezirksliga Weser-Ems auf dem Programm. Besonders im Fokus stehen Tabellenführer TuS Pewsum und der ärgste Verfolger SV Großefehn, die ihre Erfolgsserien fortsetzen wollen. Doch auch im Tabellenkeller wird es zunehmend enger – die Punkte sind für viele Teams bereits überlebenswichtig.

Das Spitzenspiel des Wochenendes steigt in Aurich, wo Tabellenführer Pewsum gastiert. Die Gäste sind weiterhin ungeschlagen und präsentieren sich in bestechender Form. Aurich, aktuell Zehnter, will die kleine Sensation schaffen und den Ligaprimus ärgern. Pewsum ist klar favorisiert, muss aber aufpassen, nicht in die Auricher Konter zu laufen.

Larrelt empfängt Borssum in einem Duell zweier Teams aus dem gesicherten Mittelfeld. Die Gastgeber wollen an ihre guten Auftritte zu Hause anknüpfen und den Abstand zu den unteren Rängen vergrößern. Borssum dagegen möchte nach zuletzt wechselhaften Ergebnissen Konstanz zeigen. Es dürfte ein taktisch geprägtes und enges Spiel werden.

In Bunde treffen zwei Teams aufeinander, die zuletzt unterschiedlich unterwegs waren. Der TV Bunde steckt nach schwankenden Leistungen im unteren Tabellenfeld fest, während Aufsteiger Süderneuland mit offensivem Fußball überrascht. Beide Mannschaften brauchen dringend Punkte, um sich etwas Luft zu verschaffen. Ein offenes Spiel ist garan

Der Tabellendritte Ihrhove trifft auf das formstarke Team aus Middels. Concordia will nach zuletzt starken Leistungen den Anschluss an die Spitzengruppe halten und die Heimserie ausbauen. Middels präsentiert sich zuletzt stabil und verfügt über eine kompakte Defensive. Ihrhove ist Favorit, darf den Gegner aber keinesfalls unterschätzen.

Sa., 01.11.2025, 14:30 Uhr FC Norden FC Norden SV Hage SV Hage 14:30

In Norden treffen zwei Teams aufeinander, die dringend Punkte brauchen, um sich vom Tabellenkeller abzusetzen. Hage hat zuletzt zu viele Unentschieden gesammelt und stagniert im Tabellenmittelfeld. Norden will den Heimvorteil nutzen, um nach drei Niederlagen in Folge wieder ein Erfolgserlebnis zu feiern. In einem umkämpften Spiel ist ein knappes Ergebnis zu erwarten.

Für den Absteiger aus Leer läuft es weiterhin alles andere als rund. Nur zwei Siege stehen bislang auf dem Konto – der Druck wächst. Wallinghausen spielt bisher eine stabile Saison und kann mit einem weiteren Erfolg sogar wieder Anschluss ans obere Mittelfeld finden. Leer braucht dringend Punkte, um nicht weiter abzurutschen.

So., 02.11.2025, 15:30 Uhr TuS Eintracht Hinte TuS Hinte TuRa 07 Westrhauderfehn Westrhauderf 15:30

Aufsteiger Hinte steckt tief im Tabellenkeller und steht mit nur drei Punkten am Tabellenende. Gegen Westrhauderfehn, das derzeit auf Rang fünf liegt und eine starke Saison spielt, wartet eine schwere Aufgabe. TuRa will mit einem Sieg weiter oben mitmischen und vielleicht sogar auf Rang vier springen. Hinte braucht ein kleines Wunder, um gegen die spielstarken Gäste zu punkten.

Sa., 01.11.2025, 14:00 Uhr SV Großefehn Großefehn VfB Germania Wiesmoor VfB Wiesmoor 14:00