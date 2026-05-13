Aurich fordert Hannover – Halbfinale verspricht Spannung im Frauenpoka

– Foto: Felix Schlikis

Im Niedersachsenpokal der Frauen stehen an Christi Himmelfahrt die beiden Halbfinalpartien auf dem Programm – und beide Duelle versprechen enge Entscheidungen im Kampf um den Finaleinzug.

Den Auftakt bestreiten der FC Jesteburg-Bendestorf und der SV TiMoNo. Bereits in der vergangenen Saison trafen beide Mannschaften im Halbfinale aufeinander, damals setzte sich TiMoNo knapp mit 1:0 durch und zog später bis ins Endspiel ein.

Morgen, 13:00 Uhr SpVg Aurich SpVg Aurich Hannover 96 Hannover 96 13:00 PUSH

Während die Gäste aus Ostfriesland nun den zweiten Finaleinzug in Serie anstreben, bietet sich Jesteburg-Bendestorf die Chance auf eine Premiere. Der Verein könnte erstmals seit 2002 wieder das Endspiel erreichen – damals noch unter anderem Namen als JSG.

Aurich gegen Hannover: Topspiel zweier Regionalligisten

Im zweiten Halbfinale richtet sich der Blick auf das Duell zwischen der SpVg Aurich und Hannover 96 Frauen. Beide Teams kennen sich aus der Regionalliga Nord bereits bestens – und lieferten sich in dieser Saison zwei intensive Begegnungen.

Das Hinspiel in Aurich endete mit einem Unentschieden, das Rückspiel entschied Aurich überraschend deutlich mit 3:1 für sich. Entsprechend selbstbewusst dürfte der aktuelle Tabellenzweite aus Ostfriesland in das bislang größte Pokalspiel der Vereinsgeschichte gehen.

Für Hannover 96 geht es dagegen darum, die Titelverteidigung am Leben zu halten. Die Niedersachsen gewannen den Wettbewerb zuletzt 2025 sowie 2018 und gehören erneut zu den Favoriten auf den Pokalsieg.

Der Sieger beider Halbfinals trifft am 6. Juni im Endspiel in Barsinghausen aufeinander und spielt dort zugleich um die Qualifikation für den DFB-Pokal.

Auch bei den B-Juniorinnen wird ein Finalist gesucht

Parallel zum Frauenpokal steht auch im AOK Niedersachsenpokal der B-Juniorinnen eine wichtige Entscheidung an. Der GVO Oldenburg empfängt den Osnabrücker SC zum Halbfinale.