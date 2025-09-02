Der 5. Spieltag der Bezirksliga Weser-Ems brachte klare Tendenzen im Tabellenbild hervor: Spitzenreiter Großefehn marschiert weiter unaufhaltsam vorneweg, während Pewsum und Ihrhove als ärgste Verfolger ebenfalls souverän punkteten. Dahinter mischt auch Larrelt/Wybelsum weiter oben mit. Am Tabellenende dagegen spitzt sich die Lage für Aufsteiger Hinte und den TuS Middels immer mehr zu. Überraschungen, klare Siege und ein Befreiungsschlag im Abstiegskampf – dieser Spieltag hatte alles, was Fußballherzen höher schlagen lässt.

Aurich feierte endlich den ersehnten Befreiungsschlag. Nach drei sieglosen Spielen zuvor zeigten die Gastgeber gegen Wiesmoor ihre Offensivqualitäten und schickten den Kontrahenten mit einem deutlichen 5:1 nach Hause. Die Mannschaft von Trainer Daniel Franziskus klettert damit auf vier Punkte und schöpft neuen Mut im Abstiegskampf. Wiesmoor hingegen taumelt nach der vierten Pleite in Folge mit nur drei Punkten gefährlich Richtung Tabellenende. Beide Teams wissen: Konstanz ist jetzt gefragt, um die Saisonziele nicht frühzeitig aus den Augen zu verlieren.

Larrelt/Wybelsum bestätigte ihre starke Frühform und feierte gegen den Absteiger aus Leer den vierten Saisonsieg. Ein knappes 1:0 reichte, um den Anschluss an die Spitze zu halten und den Druck auf Pewsum und Ihrhove hochzuhalten. Germania Leer dagegen steckt weiter in einer Krise und konnte den jüngsten Erfolg gegen Hinte nicht bestätigen. Die Abwehr wirkt anfällig, im Angriff fehlt die Durchschlagskraft – Abstiegskampf droht. Für Larrelt/ Wybelsum hingegen bleibt die Erkenntnis: oben kann man sich festbeißen.

Der SV Großefehn bleibt das Maß aller Dinge in der Bezirksliga Weser-Ems. Auch beim TV Bunde ließ die Mannschaft von Trainer Bi Le Tran nichts anbrennen, obwohl die Gastgeber sich lange wehrten. Am Ende stand ein hart erkämpfter 2:1-Auswärtssieg, der die makellose Bilanz von fünf Siegen aus fünf Spielen sicherte. Mit nun 22:3 Toren zeigt Großefehn nicht nur Effektivität, sondern auch eine enorme Offensivkraft. Bunde hingegen stagniert bei vier Punkten und muss aufpassen, nicht frühzeitig unten festzuhängen.

Das Spitzenspiel hielt, was es versprach – zumindest aus Sicht von Concordia Ihrhove. Mit einem 2:0-Heimsieg gegen Borssum setzte sich die Elf weiter oben fest und bleibt ohne Niederlage. Defensivstärke und schnelles Umschaltspiel waren die Schlüssel zum Erfolg. Borssum, das nach einem guten Start nun in den letzten beiden Spielen Federn ließ, rutscht etwas ab, bleibt aber im erweiterten Spitzenfeld. Für Ihrhove bedeutet dieser Sieg: der Traum vom Titel lebt, die Formkurve zeigt klar nach oben.

Für Aufsteiger Hinte bleibt die Bezirksliga ein Albtraum. Auch beim FC Norden setzte es eine klare Niederlage – bereits die fünfte in Serie. Mit nur einem erzielten Treffer und 19 Gegentoren steht das Team abgeschlagen am Tabellenende. Norden dagegen zeigt sich stabil und festigte mit dem 4:0 seine Position im gesicherten Mittelfeld.

Der SV Hage mausert sich zum „Remis-König“ der Liga, doch diesmal sprang sogar ein Sieg heraus. Beim Süderneulander SV drehte Hage einen Rückstand und gewann verdient mit 3:1. Damit bleiben die Gäste auch nach fünf Spielen ungeschlagen, wenngleich vier Punkteteilungen den Sprung weiter nach oben bisher verhinderten. Süderneuland hingegen kassierte bereits die dritte Niederlage und muss sich nach dem guten Start (5:1 in Aurich) wieder neu sortieren.

Wallinghausen konnte die perfekte Antwort auf das 0:2 gegen Pewsum finden – Mit dem Auswärtssieg in Middels setzt sich der SVW in der oberen Tabellenhälfte fest und holte den dritten Sieg. Für Middels hingegen wird die Lage bedrohlich. Mit nur einem Punkt aus fünf Spielen steckt man tief im Tabellenkeller und wartet weiter auf den ersten Dreier. Schon früh zeichnet sich ab: Der Kampf um den Klassenerhalt wird für den TuS ein hartes Stück Arbeit.