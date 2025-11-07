Aurich empfängt Concordia Emsbüren zum Flutlicht-Duell

Unter Flutlicht trifft am Samstagabend die SpVg Aurich II in der Frauen-Landesliga Weser-Ems auf den Tabellenzweiten SV Concordia Emsbüren. Während Aurich mit sieben ungeschlagenen Spielen in Folge im Aufwind ist, will Emsbüren mit einer konzentrierten Leistung die nächsten drei Punkte einfahren.

Am Samstagabend kommt es in der Frauen-Landesliga Weser-Ems zu einem spannenden Duell: Die SpVg Aurich II empfängt den SV Concordia Emsbüren. Beide Teams gehen mit Selbstvertrauen in die Partie – die Gastgeberinnen nach sieben Spielen ohne Niederlage, die Gäste als eines der Topteams der Liga.

Aurich-Trainer Jan Feldkamp blickt der Begegnung optimistisch entgegen: „Morgen empfangen wir zuhause unter Flutlicht die 1. Frauen von Concordia Emsbüren. Emsbüren steht mit einem deutlichen Punktevorsprung aktuell auf dem zweiten Platz. Entsprechend erwarten wir einen starken Gegner, der sich durch junge, dynamische Spielerinnen auszeichnet.“ Trotz der Stärke des Gegners glaubt Feldkamp an die eigene Mannschaft: „Es wird sicherlich ein schweres Spiel, auf das wir uns freuen, da auch wir mit einer sehr jungen Mannschaft in der Landesliga spielen. Wir wollen den Schwung aus dem letzten Spiel mitnehmen und konzentriert unsere Stärken ausspielen.“

Auf der anderen Seite reist Concordia-Trainer Marcel Gebhardt mit Respekt, aber auch mit Zuversicht nach Ostfriesland. „Am Samstag reisen wir zu einer Mannschaft, die im Aufwind ist. Aurich hat sieben Spiele in Folge nicht verloren“, betont Gebhardt. „Es wird ein sehr schweres Spiel, wir müssen alles in die Waagschale werfen, um die Punkte mit nach Hause zu nehmen.“ Die Vorbereitung verlief nach seinen Angaben optimal: „Die Vorbereitung auf dieses Spiel war sehr gut und meine Mannschaft ist voll motiviert. Ich bin gespannt, ob unser Matchplan aufgeht.“

In der Tabelle steht Emsbüren mit 22 Punkten auf Rang zwei – nur zwei Zähler hinter Spitzenreiter Spelle-Venhaus. Aurich hingegen hat sich mit 13 Punkten und einer stabilen Serie im Mittelfeld etabliert. Während Emsbüren die Favoritenrolle trägt, will Aurich vor heimischer Kulisse erneut überraschen.

Beide Teams setzen auf Spielfreude und Intensität – die Zuschauer dürfen sich auf ein temporeiches und leidenschaftlich geführtes Flutlichtspiel freuen, in dem Kleinigkeiten über Sieg oder Niederlage entscheiden könnten.