Aurich belohnt sich spät – verdienter Heimsieg gegen Schwefingen

Eine dominante erste Halbzeit legt den Grundstein, ein spätes Tor sorgt für die Entscheidung: Aurich überzeugt mit mannschaftlicher Geschlossenheit und setzt sich verdient durch.

Die SpVg Aurich II hat ihr Heimspiel gegen die SG Schwefingen / Union Meppen mit 2:0 gewonnen und dabei vor allem in der ersten Halbzeit überzeugt. Unter Flutlicht kontrollierten die Gastgeberinnen früh das Spielgeschehen und erspielten sich zahlreiche Chancen.

„Von Beginn an kontrollierten wir das Spielgeschehen, erspielten uns zahlreiche gute Torchancen und setzten den Gegner früh unter Druck“, erklärte Trainer Jan Feldkamp. Lediglich die starke Torhüterin der Gäste verhinderte zunächst die Führung mehrfach. Diese fiel schließlich verdient in der 28. Minute, als Jeske Meyer nach einem abgewehrten Ball nachsetzte und zum 1:0 traf.

Nach dem Seitenwechsel änderte sich das Bild etwas. Schwefingen kam mit mehr Schwung aus der Kabine und versuchte, die Partie zu drehen. „Die Partie wurde insgesamt etwas chaotischer, geprägt von vielen langen Bällen der Gäste“, so Feldkamp. Seine Defensive blieb jedoch stabil: „Unsere Defensive zeigte sich aufmerksam und konsequent, sodass wir diese Situationen souverän verteidigen konnten und nur wenige Abschlüsse zuließen.“

Aurich blieb offensiv dennoch gefährlich und suchte die Entscheidung. Diese fiel schließlich in der Nachspielzeit: Nach einem langen Ball reagierte Janna Brinkmann schnell, fing den Ball ab und traf zum 2:0-Endstand.

Feldkamp zog ein positives Fazit: „Insgesamt steht ein verdienter Sieg, der vor allem auf einer geschlossenen Mannschaftsleistung und großem kämpferischen Einsatz basiert.“ Gleichzeitig unterstreiche die Partie „erneut die positive Entwicklung der Mannschaft“.

Auf Seiten der Gäste fiel die Analyse deutlich knapper aus. Trainer Johannes Meiners zeigte sich enttäuscht: „Wir haben nicht gut ins Spiel gefunden. Leider konnten wir an die Leistungen der Vorwochen nicht anknüpfen und haben somit auch verdient verloren.“