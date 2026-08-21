Aurelio Martins (Gundelfingen) tippt den Spieltag im Tippkönig

Aurelio Martins coacht seit gut einem Jahr die Spvgg. Gundelfingen/Wildtal. – Foto: Sebastian Barthmes

"Er hat noch einmal eine neue Professionalität und viele Impulse eingebracht", sagte Sebastian Göhringer, langjähriger Kapitän der Spvgg. Gundelfingen/Wildtal, über seinen Trainer Aurelio Martins, kurz nachdem der Aufstieg in der Verbandsliga realisiert worden war. Mittlerweile hat der 51-Jährige mit der Spvgg. Gundelfingen/Wildtal die Mission Klassenerhalt in der höchsten Spielklasse Südbadens begonnen. Der Start ist dabei geglückt: Beim 0:0 in Hausen war der Liga-Neuling nach dem Seitenwechsel dem Sieg gegen die individuell so stark besetzte Mannschaft des VfR Hausen näher. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.