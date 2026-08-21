 2026-08-17T04:56:09.060Z

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Aurelio Martins (Gundelfingen) tippt den Spieltag im Tippkönig

Der erfahrene Coach traut seinem Ex-Club im DFB-Pokal einiges zu.

von Lukas Karrer (BZ) · Heute, 06:00 Uhr · 0 Leser
Aurelio Martins coacht seit gut einem Jahr die Spvgg. Gundelfingen/Wildtal.
Aurelio Martins coacht seit gut einem Jahr die Spvgg. Gundelfingen/Wildtal. – Foto: Sebastian Barthmes

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Aurelio Martins glückte mit der Spvgg. Gundelfingen/Wildtal in der Vorsaison der überraschende Aufstieg in die Fußball-Verbandsliga. Der erfahrene Coach traut seinem Ex-Club im DFB-Pokal einiges zu.

"Er hat noch einmal eine neue Professionalität und viele Impulse eingebracht", sagte Sebastian Göhringer, langjähriger Kapitän der Spvgg. Gundelfingen/Wildtal, über seinen Trainer Aurelio Martins, kurz nachdem der Aufstieg in der Verbandsliga realisiert worden war. Mittlerweile hat der 51-Jährige mit der Spvgg. Gundelfingen/Wildtal die Mission Klassenerhalt in der höchsten Spielklasse Südbadens begonnen. Der Start ist dabei geglückt: Beim 0:0 in Hausen war der Liga-Neuling nach dem Seitenwechsel dem Sieg gegen die individuell so stark besetzte Mannschaft des VfR Hausen näher. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.