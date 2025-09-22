Aunkirchens Reserve holt sich den Auswärtssieg in Haarbach.

Im Spitzenspiel behielt der Gast aus Aunkirchen die Oberhand. Vor der Partie standen die Gäste auf Platz 1, dicht gefolgt vom Gastgeber auf dem zweiten Tabellenplatz. Die Anfangsphase ging dann auch an den SV Haarbach, der die frühe Führung wollte. Die Gäste überstanden diese erste Welle und hatten selbst die Führungschance, doch Hartl Tobis Abschluss war zu zentral. Der FCA musste dann verletzungsbedingt wechseln, gleich in der nächsten Szene setzte Haarbach zum Konter an, doch TW Nothaft hielt mit einer starken Parade gegen Lange das 0:0 fest. Es kam sogar noch besser, nach einer Kombination im Strafraum war es am Ende Leimpeck, der den Ball im Zentrum stehend flach ins Eck setzen konnte. Das 0:2 erkämpfte sich die Reserve aus Aunkirchen. Schinhärl eroberte im Defensiv-Zweikampf den Ball, Leimpeck schaltete schneller als die heimische Defensive, bediente in der Mitte Muggendobler, der den Ball nur noch über die Linie drücken musste. Bitter, dass man dann durch eine Unaufmerksamkeit bei einer Ecke das 1:2 schlucken musste.

Im zweiten Durchgang drückte Haarbach auf den Ausgleich, scheiterte jedoch an Nothaft und einmal an der Latte. Die Gäste hatten dagegen viele Kontermöglichkeiten, zielten jedoch zu ungenau oder kamen nicht an TW Zinsberger vorbei. Da Nothaft auch die letzte Chance inkl. Nachschuss parieren konnte, blieb es beim knappen, aber sicher nicht unverdienten Auswärtssieg in einem spannenden Reserve-Match. Hervorzuheben auch SR Mader, der mit allen Entscheidungen richtig lag und diesem hart umkämpften Spiel.