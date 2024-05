Aunkirchen und Weigl machen vorzeitig Schluss

Der FC Aunkirchen und sein erst im vergangenen Sommer gekommener Coach Christian Weigl haben bereits in der Vorwoche ihre Liaison gelöst. Der ehemalige Viertligist konnte zuvor aus vier Partien nur einen Zähler holen und verspielte damit in der Kreisklasse Pocking seine Chance auf einen Spitzenplatz.

"Wir haben in einer gemeinsamen Runde zwischen Vorstandschaft, Spieler und Trainer die Ziele für die kommende Saison besprochen. Hierbei hat sich für mich rausgestellt, dass es schwierig werden würde, sportlich erfolgreich zu sein. Demzufolge haben wir uns darauf verständigt, die Zusammenarbeit zu beenden, damit sich der Verein jetzt schon neu organisieren kann. Ich bedanke mich beim gesamten FCA für die herzliche Aufnahme, denn es war stets eine tolle Zusammenarbeit. Der Mannschaft wünsche ich für die Zukunft nur das Beste", sagt Christian Weigl, der bei der SpVgg GW Deggendorf viele Jahre lang recht erfolgreich verschiedene Nachwuchs-Leistungsmannschaften coachte.









"Nach dem die letzten Wochen nicht optimal gelaufen sind und es in einem gemeinsamen Termin mit Vorstandschaft, Trainern und den Mannschaften in manchen Punkten unterschiedliche Auffassungen gab, haben wir uns am Ende gemeinsam dazu entschlossen, dass wir uns neu ausrichten. Persönlich finde ich es sehr schade, Chris ist ein toller Trainer und wird seinen Weg machen. Er nimmt es sportlich, was wir ihm hoch anrechnen. Ich kann mich im Namen des Vereins nur sehr herzlich bei ihm für seinen Einsatz bedanken und wir wünschen Chris persönlich und sportlich alles Gute. Er ist jederzeit gerne bei uns in Aunkirchen willkommen", erklärt der sportliche Leiter Heinrich Salatmeier die Trennung.