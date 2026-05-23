Aunkirchen und Hauzenberg II feiern Kreisliga-Aufstieg Samstag - Relegation zur Kreisliga: Hohenau und Schönberg steigen ab von Mathias Willmerdinger · Heute, 19:25 Uhr · 0 Leser

Der FC Aunkirchen steigt in die Kreisliga auf. – Foto: Robert Geisler

Gratulation an den FC Aunkirchen und den FC Sturm Hauzenberg II zum Aufstieg in die Kreisliga. Katzenjammer hingegen im Landkreis FRG: Der SV Hohenau und der TSV Schönberg müssen runter in die Kreisklasse.



Denn: Nur die vier Sieger der ersten Relegationsrunde lösen das Kreisliga-Ticket. Für die Verlierer gibt es keine weitere Chance.

Heute, 14:00 Uhr SV Hohenau Hohenau FC Aunkirchen Aunkirchen 1 3 + Video

Spielort: Neukirchen v.W. - Zuschauer: 850

Der FC Aunkirchen feiert den Aufstieg in die Kreisliga! Der SV Hohenau hingegen muss nach einer schwierigen Spielzeit runter in die Kreisklasse. Bei fast hochsommerlichen Temperaturen hatten sowohl Spieler als auch Fans so ihre Probleme, doch am Ende setzte sich Aunkirchen durchaus verdient durch. In der 18. Minute brachte Lukas Eder Aunkirchen sehenswert per Hacke mit 1:0 in Führung. Nach der Pause wurde Hohenaus Mr. Zuverlässih Jakob Moosbauer im Strafraum zu Fall gebracht, trat höchstselbst an und verwandelte allen ungeschriebenen Gesetzen zum Trotz vom Punkt zum 1:1 (51.). Doch half am Ende alles nichts, weil Aunkirchen in Person von Johann Dobler wieder zurückschlug und wieder in Führung ging (73.). Und die verteidigte der FCA bis zum Schluss. In der Nachspielzeit machte Johannes Heidt (90.+2) endgültig den Deckel drauf und Aunkirchens Party konnte starten!