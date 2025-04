Aunkirchen siegt dank starker zweiter Halbzeit

Zum dritten Spiel nach der Winterpause empfing der FC Aunkirchen einen ersatzgeschwächten FC Unteriglbach. Dabei begann die erste Halbzeit eher schleppend. Zwar hatte der FCA zunächst mehr Spielanteile und durch eine Ko-Produktion von Armin Leitl und Lukas Eder die Riesenchance auf das 1:0 (Leitl legt frei vor Gästekeeper Schmid auf Eder ab, der das leere Tor vefehlt; im Nachgang trifft Leitl selbst nur den Pfosten), aber dennoch waren es die Gäste, die nach einer schnell ausgeführten Sperling-Ecke die Aunkirchener Hintermannschaft überraschten und in Person von Andreas Gerhardinger die Führung erzielten. Zuvor traf allerdings Stefan Gutsmiedl Lukas Eder schon in einem sehr ungestüm geführtem Zweikampf mit dem Ellenbogen im Rücken, woraufhin dieser kurze Zeit später auch den Platz verlassen musste. Kurz vor der Pause wurde es dann nochmal hitzig. Erst reklamierte Unteriglbach einen Einwurf für sich, der dann aber Aunkirchen zugesprochen wurde. Daraus resultierend zeigte dann Schiedsrichter Schmalzbauer nach Handspiel auf den Punkt. Den fälligen Elfmeter, ausgeführt von Armin Leitl, konnte der Gäste-Schlussmann Schmid allerdings mit den Füßen parieren.

So ging es mit einem 0:1 aus Aunkirchener Sicht in die Pause.

In den zweiten Durchgang startete man dann jedoch sehr gut: In der 52. Minute konnte Stefan Scheibel nach einer Hereingabe von Semmler am langen Pfosten das 1:1 erzielen. In der Folge war dann auch das Heimteam die bessere Mannschaft, nur 7 Zeigerumdrehungen später erzielte Semmler nach überragendem Zuspiel von David Weingärtler das 2:1. Daraufhin ließ die Aunkirchener Hintermannschaft nichts mehr zu und auch offensiv boten sich mehrere Gelegenheiten den Sack schon eher zuzubinden. Letztendlich war es dann Leitl, der nach einer weiteren starken Vorlage von Weingärtler den Ball nur noch zum 3:1 über die Linie drücken musste.

Kurz darauf allerdings musste Timo Baumgartner nach einem Foul an der Seitenauslinie das Spielfeld für zehn Minuten verlassen, der heimische FCA überstand jedoch auch diese Überzahlsituation der Unteriglbacher unbeschadet und konnte so einen letztendlich doch sehr vedienten Heimsieg einfahren.