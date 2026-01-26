Aunkirchen: Schuster beerbt Föckersperger

Nachd em einige wichtige Stammkräfte im vergangenen Sommer den Verein verließen, um sich neuen sportlichen Herausforderungen zu stellen, spielen die Aunkirchener auch heuer wieder eine starke Runde und liegen mit Platz drei in der Kreisklasse Pocking in unmittelbarer Reichweite der Aufstiegsrelegation. Zudem spielt auch die zweite Mannschaft, die von Andreas Rettenberger betreut wird, eine hervorragende Runde und ist klar auf Kurs Meisterschaft.

"Reinhard hatte uns vor eineinhalb Jahren - nach der Trennung von Christian Weigl - in einer misslichen Lage kurz vor Saisonende, aus Verbundenheit zum Verein, seine Zusage gegeben, wofür wir ihm sehr dankbar sind. Er hat es geschafft, eine Einheit zu formen, die in der vergangenen Saison bis zum letzten Spieltag um die Aufstiegsrelegation gespielt hat“, gibt FCA-Abteilungsleiter Heinrich Salatmeier zu Protokoll.



"Wir sind mit der Arbeit von Reinhard absolut zufrieden, waren uns aber auch gemeinschaftlich einig – wofür wir Reinhard ebenfalls sehr dankbar sind - dass wir im Falle einer passenden Gelegenheit, einen Spielertrainer engagieren, der uns auf dem Spielfeld voranbringt. Kurz vor Jahresende haben wir mitbekommen, dass Simon sein Amt im Sommer abgibt. Er bringt mehrjährige Spielerfahrung in Bezirks- und Landesliga mit und war zudem Teil des Regionalliga-Kaders in Schalding. Auch seine mehrjährige Erfahrung als Spielercoach, die ebenfalls sehr erfolgreich ist, machten ihn aus unserer Sicht zu einem idealen Kandidaten. Wir sind sehr glücklich, dass er sich für den FCA entschieden hat, was vor allem auch daran liegt, dass er hier eine intakte Truppe und sehr gute Rahmenbedingungen vorfindet“, freut sich Salatmeier und ergänzt: "Wir sind davon überzeugt, dass er unsere Truppe, die Talente in der zweiten Mannschaft und auch die Jungs aus der A-Jugend, die in den nächsten ein, zwei Jahren zu den Herren stoßen, voranbringen wird.

Der Fokus gilt nun zunächst jedoch der anstehenden Rückrunde, in welcher der FCA die gezeigten Leistungen der Herbstrunde bestätigen und ein Wörtchen um den zweiten Platz mitreden möchte. "Die Jungs haben trotz diverser Verletzungsprobleme eine starke Hinrunde gespielt. Wenn alle an einem Strang ziehen, Vollgas geben und wir noch etwas mehr Konstanz reinbringen, dann bin ich optimistisch, dass die Erster Zweiter werden kann und auch die Reserve den Platz an der Sonne verteidigt. Das wäre dann auch ein sehr schöner Abschluss für Reinhard", betont Salatmeier.



