Aunkirchen: Neben Spielercoach Schuster kommen drei weitere Neue

reuen sich auf die anstehende Kreisliga-Saison des FC Aunkirchen: (v.l.) stellv. sportlicher Leiter Niklas Geiger, Co-Trainer Josef Schmidt, die Neuzugänge Philipp Bernt, Florian Dachl und Tobias Perstorfer, Spielertrainer Simon Schuster, Co-Trainer David Salatmeier sowie sportlicher Leiter Heinrich Salatmeier. – Foto: Patrick Loibl

Der FC Aunkirchen startet nach dem Aufstieg in die Kreisliga in eine neue sportliche Herausforderung und setzt dabei auf ein junges Spielertrainer-Trio. Als Chefanweiser fungiert der 26-jährige Simon Schuster, der vom SV Rathsmannsdorf kommt und dort bereits erste Schritte als Spielertrainer gehen konnte . Zuvor sammelte er höherklassige Erfahrung beim SV Schalding-Heining sowie beim TSV Seebach in der Bezirks- und Landesliga. In Aunkirchen tritt er die Nachfolge von Reinhard Föckersperger an, der nach zwei Jahren sein Traineramt wieder abgibt und mit dem Aufstieg über die Relegation den perfekten Abschluss seiner Amtszeit feierte

"Ich freue mich sehr auf die neue Aufgabe und darüber, dass mir der FCA das Vertrauen schenkt. Nach einem Aufstieg sind die Fußstapfen natürlich groß, aber gleichzeitig bietet sich die Chance, auf einem starken Fundament aufzubauen und der Mannschaft eine eigene Handschrift zu geben“, so Schuster.

Ihm assistieren werden mit Josef Schmidt (27) und David Salatmeier (28) zwei Aunkirchener Eigengewächse, die in den letzten Jahren zu den absoluten Leistungsträgern zählten und nun zusätzliche Verantwortung im Trainerteam übernehmen sollen. Das sehr junge Spielertrainer-Trio soll die sportliche Entwicklung des FCA in der Kreisliga weiter vorantreiben: „Wir wollen uns nochmal herzlich bei Reinhard bedanken, der vor zwei Jahren in einer schwierigen Situation als Trainer eingesprungen ist und uns schlussendlich in die Kreisliga geführt hat. Gleichzeitig waren wir uns bereits im Winter einig, dass wir – wenn sich die Gelegenheit bietet – gerne einen Spielertrainer holen würden. Mit Simon haben wir dafür die ideale Lösung gefunden. Ihm war es wichtig, dass er neben seiner Tätigkeit auf dem Spielfeld Unterstützung bekommt von Co-Trainern, die seine Philosophie teilen. Mit Josef und David hat das von Anfang an hervorragend gepasst. Beide genossen in der Jugend eine hochklassige Ausbildung, haben teilweise schon mit Simon zusammengespielt und zählen seit Jahren zu unseren Führungsspielern. Das Trainerteam ist zwar jung, passt aber hervorragend zu unserer Mannschaft und verkörpert die Werte des FCA“, sagt der sportliche Leiter Heinrich Salatmeier.

In der Kreisliga vertrauen die Verantwortlichen zu großen Teilen auf den Kader aus der Vorsaison, der durch gezielte Verstärkungen ergänzt wird. Neben Spielertrainer Schuster kommen mit Florian Dachl (FC Aldersbach), Tobias Perstorfer (RSV Walchsing) und Philipp Bernt (SV Rathsmannsdorf) drei weitere Neuzugänge. Gleichzeitig setzt der ehemalige Landesligist weiterhin konsequent auf die Integration junger Spieler aus dem eigenen Nachwuchs. Dem gegenüber steht lediglich ein Abgang: Lukas Schinhärl schließt sich dem FC Unteriglbach an. „Wir freuen uns, dass der Kader fast komplett zusammenbleibt. Vielen Dank an Lukas, der letzte Saison am Erfolg beider Mannschaften beteiligt war. Gleichzeitig konnten wir unseren Kader auf allen Positionen gezielt verstärken. Mit Tobias Perstorfer kehrt ein gebürtiger Aunkirchener zurück, der viel Erfahrung mitbringt und den Konkurrenzkampf im Tor beleben wird. Für die Offensive konnten wir mit Florian Dachl einen Stürmer aus Aldersbach verpflichten, mit dem wir schon länger in Kontakt waren und der uns mit seinen Torjäger-Qualitäten auf jeden Fall weiterhelfen wird. Wie Tobias kennt auch er viele Spieler bereits persönlich und identifiziert sich mit unserer Philosophie. Philipp Bernt kommt zusammen mit Simon aus Rathsmannsdorf, ist vielseitig einsetzbar und möchte sich nun bei uns beweisen“, zeigt sich der stellvetretende sportliche Leiter Niklas Geiger sehr zufrieden mit der Kaderzusammenstellung.





Nach der langersehnten Rückkehr in die Kreisliga stapelt man in Aunkirchen naturgemäß tief. In der neu benannten Kreisliga Passauer Land warten auf die Vilshofener Vorstädter zahlreiche Fahrten in Richtung Bayerischer Wald zu teils unbekannten Gegnern. „Die Kreisliga Passauer Land ist eine sehr ausgeglichene Liga, in der wir jede Woche um jeden Punkt kämpfen müssen. Unser Ziel ist es, möglichst viele Punkte zu sammeln und damit so schnell wie möglich den Klassenerhalt zu sichern“, schätzt Trainer Schuster die neue Liga ein.

Die Reserve-Mannschaft wird in einer Kreisklassen-Reserveliga an den Start gehen und weiterhin von Andreas Rettenberger und Heinrich Salatmeier gecoacht werden. Bis zum Saisonstart Ende Juli stehen fünf intensive Wochen Vorbereitung auf dem Programm, in denen sich der neue Kader einspielen und die Grundlagen für eine erfolgreiche Saison legen soll. Insgesamt bestreitet der FCA fünf Testspiele.

Die Testspiele im Überblick: