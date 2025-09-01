Aunkirchen II verliert knapp aber verdient in Fürstenzell.

Urlaubsbedingt fielen einige Stammkräfte der Reserve aus, dennoch konnte man mit einer schlagkräftigen Truppe zum Tabellenzweiten nach Fürstenzell fahren. Aunkirchen gehörten die ersten Minuten, nach einer Ecke wurden Heringlehner und Rettenberger gerade noch geblockt. Mit dem ersten Angriff gingen dagegen die Hausherren in Führung. Eine Ecke landete im zweiten Versuch auf dem Kopf von Keller, der aus kurzer Distanz einköpfen konnte. Im weiteren Verlauf der ersten Hälfte wurden die Hausherren immer stärker und kamen immer wieder gefährlich in Aunkirchens Strafraum. Die Gäste hatten alle Hände voll zu tun, konnten aber immer wieder im letzten Moment blocken. Die beste Chance hatte Moussa, der an TW Nothaft scheiterte und Baumgartner, dessen Abschluss wohl im Tor gelandet wäre, doch Schweiger grätschte in letzter Sekunde dazwischen.

Im zweiten Durchgang zogen sich die Hausherren zurück und lauerten auf den "entscheidenden Konter". Dadurch kam Aunkirchen zu mehr Ballbesitz und dadurch näher ans Fürstenzeller Tor. Sigl Bastis Schuss kam aber zu zentral; nach einem Doppelpass mit Sigl kam Rettenberger zentral vorm Tor an den Ball, konnte aber nur noch im Fallen abschließen, der Ball ging am Tor vorbei. Da man den Abwehrriegel auch danach nicht knacken konnte, und ein Fürstenzeller Konter nur am Pfosten endete, blieb es beim 1:0. Beide Teams boten sich ein ansehnliches Reserve-Spiel, Fürstenzell war v.a. im ersten Durchgang spielerisch deutlich überlegen, Aunkirchen warf kämpferisch alles in die Waagschale und kämpfte bis zum Schluss, die Punkte bleiben am Ende aber verdientermaßen in Fürstenzell.