Aunkirchen II schlägt Unteriglbachs Reserve mit 5:0

Aunkirchens Reserve gelingt ein optimaler Start in die Rückrunde, in Unteriglbach stand am Ende ein 0:5-Auswärtssieg. Dabei gelang Schinhärl Lukas ein Hattrick zur frühen 3:0-Führung. Zudem wurde ein Tor aus unerfindlichen Gründen aberkannt und man wartete vergeblich auf einen möglichen Elfmeter-Pfiff. Die Hausherren hatten beim Stand von 0:2 die Chance auf den Anschluss, doch Pletz verpasste die Chance. Mit zunehmender Spieldauer verflachte die Partie. Zizlsperger Max stellte frei vorm Torwart auf 0:4, nach Querpass von Lechner erzielte Rettenberger den Treffer zum Endstand. Nächste Woche kommt es zum Spitzenspiel gegen den Verfolger aus Fürstenzell.