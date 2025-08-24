Aunkirchen II mit klarem Sieg gegen das Schlusslicht.

Aunkirchen II gewinnt sein "Volksfest-Heimspiel" gegen das punkt- und torlose Schlusslicht aus Unteriglbach. Gespielt wurde im 9-gegen-9-Modus. Von Beginn an gab das Heim-Team die Richtung vor. Wagenpfeil setzte nach Querpass von Hartl den Ball frei vorm leeren Tor noch an die Latte, doch Sigl Sebastian traf nach toller Vorarbeit von Regner mit einem präzisen Flachschuss zum 1:0. Mit einem abgefälschten Freistoß setzte Sigl auch den zweiten Treffer, Rettenberger traf per Kopf nur die Latte.

Im zweiten Durchgang erspielten sich die Hausherren eine Vielzahl an Chancen, vergaben diese jedoch reihenweise, und scheiterten dabei entweder am gut aufgelegten Gäste-Torhüter oder erneut am Aluminium (Muggendobler Daniel an die Latte). Dennoch konnte man noch drei Treffer nachlegen. Muggendobler Daniel verwertete eine Wunderlich-Flanke zum 3:0. Mit einem Doppelpack stellte Sigl Martin den Endstand her.