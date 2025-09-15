Aunkirchen II gewinnt Derby in Walchsing klar.

Von Beginn entwickelte sich im 9-gegen-9 ein einseitiges Spiel, bereits nach wenigen Sekunden traf der Gast das erste Mal Alu, ein Freistoß landete an der Latte. Dennoch gelang in der 7. Minute die frühe Führung, Zitzlsperger Max traf mit einem Flachschuss den Innenpfosten, dieses Mal sprang der Ball aber ins Tor. Mit einem sehenswerten Distanzschuss ins rechte obere Eck stellte Zitzlsperger auf 2:0. Beim dritten Treffer kombinierten sich Zitzlsperger und Lechner durch die Heim-Hintermannschaft. Im zweiten Durchgang beschenkte sich Schinhärl Lukas mit einem Doppelpack selbst zum Geburtstag und stellte damit den Endstand her. Aunkirchen II traf zusätzlich im gesamten Spiel noch 5 oder 6 Mal Aluminium.