 2025-09-10T07:23:22.987Z

Spielbericht

Aunkirchen II gewinnt Derby in Walchsing klar.

Verlinkte Inhalte

präsentiert von
ZF BKK
KK Pocking Res.
Aunkirchen II
Walchsing II
Gestern, 13:00 Uhr
RSV Walchsing
RSV WalchsingWalchsing II
FC Aunkirchen
FC AunkirchenAunkirchen II
0
5
Abpfiff

Von Beginn entwickelte sich im 9-gegen-9 ein einseitiges Spiel, bereits nach wenigen Sekunden traf der Gast das erste Mal Alu, ein Freistoß landete an der Latte. Dennoch gelang in der 7. Minute die frühe Führung, Zitzlsperger Max traf mit einem Flachschuss den Innenpfosten, dieses Mal sprang der Ball aber ins Tor. Mit einem sehenswerten Distanzschuss ins rechte obere Eck stellte Zitzlsperger auf 2:0. Beim dritten Treffer kombinierten sich Zitzlsperger und Lechner durch die Heim-Hintermannschaft. Im zweiten Durchgang beschenkte sich Schinhärl Lukas mit einem Doppelpack selbst zum Geburtstag und stellte damit den Endstand her. Aunkirchen II traf zusätzlich im gesamten Spiel noch 5 oder 6 Mal Aluminium.

Aufrufe: 015.9.2025, 07:13 Uhr
Andreas RettenbergerAutor