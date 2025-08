Aunkirchen II gewinnt Derby gegen Aldersbach II

Der FC Aunkirchen II startet mit einem 3:1-Auswärtserfolg beim Nachbar in Aldersbach. Dabei konnte Heim-Torwart Eder Jonas zunächst noch gegen Scheibel parieren, doch mit einem sehenswerten Distanzschuss brachte Scheibel die Gäste dann doch früh in Führung. Im weiteren Verlauf entwickelte sich ein ausgeglichenes Spiel, Aldersbach konnte dann durch einen direkten Freistoß den Ausgleich erzielen. Kurz vor der Pause vergab Rettenberger zweimal die große Chance auf die erneute Gäste-Führung. Die gelang dann jedoch nach gut einer Stunde, Rettenberger brachte eine Hereingabe von Birkeneder am zweiten Pfosten dieses Mal im Tor unter. Aldersbach hatte nach einer Ecke nochmal die Chance auf den Ausgleich, der Ball ging aber an allen Spielern vorbei und am zweiten Pfosten ins Toraus. Aunkirchen hatte gute Kontermöglichkeiten, verpasste aber die Entscheidung, diese fiel dann 10 Minuten vor Schluss, Leimpek traf per Kopf nach einer Ecke zum nicht unverdienten Auswärtssieg.