Aunkirchen II feiert Derbysieg in Alkofen

Die Reserve des FC Aunkirchen konnte im Derby gegen Alkofen dank einer guten 1. Halbzeit einen 3:1-Erfolg feiern.

Von Beginn an war Aunkirchen II tonangebend und nutzte den großen Platz in Alkofen für sein gutes Kombinationsspiel aus. Das erste Tor des Tages fiel aber nach einer Ecke: Sigl Basti steht bei der Hereingabe von Geiger völlig frei und netzt ein zum 1:0. Danach fehlte es den Gästen etwas an Durchschlagskraft, der letzte Pass kam oft nicht an. So musste erneut eine Ecke her: Loibl verlängerte an den langen Pfosten, wo Zitzlsperger lauerte und den 2. Treffer markierte. Das 3:0 war dagegen schön herausgespielt, nach einem Doppelpass mit Sigl blieb Wagenpfeil alleine vorm TW cool und sorgte für die Vorentscheidung.