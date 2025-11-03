Aunkirchen II entscheidet Tor-Festival für sich.

Die Reserven aus Tettenweis und Aunkirchen lieferten sich eine verrückte Partie. Die Hausherren präsentierten sich als der erwartet starke Gegner, dennoch fanden die Gäste gut in die Partie. Die ersten Chancen fanden aber nicht den Weg ins Tor, dabei rettete einmal das Aluminium für die Gastgeber. Nach einer Leimpeck-Ecke gelang Aunkirchen dann doch noch das 0:1 im ersten Durchgang, am Ende war es wohl ein unglückliches Eigentor durch den Torwart. Defensiv ließ der FCA II dagegen bis auf einen Freistoß am Sechzehner keine Chancen zu. Im zweiten Durchgang entwickelte sich dann aber doch noch ein wildes Spiel. Zunächst setzte Aunkirchen II einen Konter, dabei bediente Schinhärl Leimpeck, der frei vorm Torwart das 0:2 erzielen konnte. Nach einem abgefangenen Pass bediente Rettenberger im Zentrum wieder Schinhärl, der auf 0:3 stellen konnte. Die Entscheidung? Nein, denn die Hausherren erzielten zunächst per direktem Freistoß das 1:3, um nur eine Minute später das 2:3 nachzulegen. Doch die Gäste hatten wieder die passende Antwort, der eben erst eingewechselte Forster traf per platziertem Flachschuss ins rechte untere Eck zum 2:4. Tettenweis gab sich jedoch nicht geschlagen und erzielte mit einem schön heraus gespielten Treffer über ihre rechte Seite das 3:4 und im Anschluss an einem Freistoß sogar das 4:4. Beide Mannschaften stellten sich anschließend auf eine Punkteteilung ein, doch das letzte Wort hatte dann doch noch der Tabellenführer. Wieder wurde ein Pass im Aufbau abgefangen, Schinhärl setzte sich gekonnt durch und traf zum viel umjubelten fünften Treffer. Aunkirchen hatte anschließend noch Chancen durch Wunderlich (Distanzschuss) und Süß (Kopfball nach Ecke), es blieb aber letztendlich beim 4:5. Bemerkenswert, da beide Teams vor Anpfiff für wenig Gegentore standen (Tettenweis II 15 in 11 Spielen, Aunkirchen II sogar nur vier).

Aunkirchen II verzeichnete mehr Chancen als die Heim-Elf, daher geht der Sieg in Ordnung, war aber auch glücklich im Zustandekommen, auch über ein Unentschieden hätte man sich nicht beschweren können. Respekt auch an Tettenweis II, der sich als harter, aber fairer Gegner präsentierte.