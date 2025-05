Aunkirchen II beendet Saison mit Heimsieg gegen Walchsing II

Aunkirchens Reserve beendet die Saison mit einem Heimsieg gegen Walchsing II, damit gelingt ein erfolgreicher Abschluss einer guten Rückrunde, am Ende steht ein vierter Platz in der Abschlusstabelle.

Im letzten Heimspiel kamen die Hausherren allerdings nur schwer in die Partie, besonders im Offensivspiel agierte man zu langsam, zu ungenau und zu umständlich. Hartl Tobi konnte jedoch das 1:0 erzielen nach Zuspiel von Dobler. Regner Dominik bediente den eingewechselten Forster, der noch vor der Pause auf 2:0 stellen konnte. Im zweiten Durchgang scheiterten die Hausherren noch das ein oder andere Mal am Gäste-Keeper oder am Aluminium, jedoch konnte Salatmeier nach Forster-Zuspiel doch noch das 3:0 erzielen, den Gästen gelang lediglich der Anschlusstreffer kurz vor Schluss. Am Ende ein verdienter Heimsieg.