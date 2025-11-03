Aunkirchen gewinnt "Schlammschlacht von Tettenweis"

Der FC Aunkirchen konnte nach drei sieglosen Spielen in Folge endlich wieder einen Dreier einfahren und bezwang in einer wahren Schlammschlacht den SV Tettenweis mit 2:1.

Aufgrund der stundenlangen Dauerregens und des intensiven Vorspiels der Reserve-Teams war der Platz in Tettenweis schon vor dem Anstoß in einem richtig schlechten Zustand. Ein "normales" Fußballspiel war unter diesen Voraussetzungen nicht möglich. Deswegen agierten beide Mannschaften von Beginn an ausschließlich mit langen Bällen. In den ersten 20 Minuten mussten sich alle Beteiligten erst auf die Platzverhältnisse einstellen, so kam es zu vielen guten Torchancen auf beiden Seiten. Aunkirchens TW Seiler parierte zweimal stark, auf der Gegenseite fälschte Schweiger einen Schuss von Salatmeier David unhaltbar zur Führung ab. Nur 5 Minuten später ein ähnliches Bild auf der anderen Seite: Ein Tettenweiser Abschluss aus der zweiten Reihe landet vor den Füßen von Bannert, der den Ausgleich erzielte. Danach beruhigte sich das Geschehen ein wenig, Tettenweis war dieser Phase etwas näher am Führungstreffer als der FCA. Kurz vor der Pause erhöhte Aunkirchen nochmal die Schlagzahl und ging erneut in Führung. Geiger traf sehenswert aus der Distanz.