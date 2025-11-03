Aunkirchen gewinnt "Schlammschlacht von Tettenweis"

Der FC Aunkirchen konnte nach drei sieglosen Spielen in Folge endlich wieder einen Dreier einfahren und bezwang in einer wahren Schlammschlacht den SV Tettenweis mit 2:1.
Aufgrund der stundenlangen Dauerregens und des intensiven Vorspiels der Reserve-Teams war der Platz in Tettenweis schon vor dem Anstoß in einem richtig schlechten Zustand. Ein "normales" Fußballspiel war unter diesen Voraussetzungen nicht möglich. Deswegen agierten beide Mannschaften von Beginn an ausschließlich mit langen Bällen. In den ersten 20 Minuten mussten sich alle Beteiligten erst auf die Platzverhältnisse einstellen, so kam es zu vielen guten Torchancen auf beiden Seiten. Aunkirchens TW Seiler parierte zweimal stark, auf der Gegenseite fälschte Schweiger einen Schuss von Salatmeier David unhaltbar zur Führung ab. Nur 5 Minuten später ein ähnliches Bild auf der anderen Seite: Ein Tettenweiser Abschluss aus der zweiten Reihe landet vor den Füßen von Bannert, der den Ausgleich erzielte. Danach beruhigte sich das Geschehen ein wenig, Tettenweis war dieser Phase etwas näher am Führungstreffer als der FCA. Kurz vor der Pause erhöhte Aunkirchen nochmal die Schlagzahl und ging erneut in Führung. Geiger traf sehenswert aus der Distanz.
Nach der Pause verschlechterten sich die Platzverhältnisse noch weiter, das Spiel war sehr zerfahren und nennenswerte Abschlüsse. Bis Schiedsrichter Wallner in der 75. Minute auf den Punkt zeigte. Schweiger spielte den Ball unabsichtlich mit der Hand und musste dafür mit Gelb-Rot runter - eine harte Entscheidung. Den fälligen Elfmeter schoss Cunningham rechts am Tor vorbei, woraufhin sich Tettenweis Sommer zu einer Tätlichkeit gegen TW Seiler hinreißen ließ. Folgerichtig ging es mit 10 gegen 10 in die Schlussphase. Aunkirchen stand gut und ließ nicht mehr viel zu. In der Nachspielzeit wurde dann Waldmann für ein Tackling mit einer 10-Minuten-Zeitstrafe vom Platz gestellt - auch hier aus Gäste-Sicht eine viel zu harte Entscheidung. Mit einem Mann mehr probierte Tettenweis nochmal alles, doch TW Seiler parierte auch den letzten gefährlichen Kopfball von Cunningham. Der Rest war Jubel pur.
Warum diese "Schlammschlacht von Tettenweis" überhaupt angepfiffen wurde, weiß wohl keiner. Die schlechten Platzverhältnisse lassen keine abschließende Bewertung des Spiels zu, am Ende freut sich der FCA über drei wichtige Zähler und das Erreichen der 30-Punkte-Marke. Zum Abschluss der Herbstrunde wartet das Duell "Erster gegen Zweiter" gegen den souveränen Tabellenführer DJK Vornbach II.