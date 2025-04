Aunkirchen gewinnt klar in Haarbach.

Die Gäste legten furios los, verpassten aber bei zunächst bei zwei guten Chancen die frühe Führung. Nach einer Viertelstunde war es dann aber soweit, Weingärtler brachte nach einer Ecke den Ball im Netz unter. Im weiteren Verlauf der ersten Hälfte drängte der FCA auf den zweiten Treffer, der aber nicht gelingen wollte. TW Binar lenkte erst einen Weingärtler-Aufsetzer an den Pfosten, nach der folgende Ecke stand wieder der Pfosten im Weg. Haarbach wagte sich kurz vor der Pause nach vorne, und nach einem "Foul" gab es Elfmeter. Schwab ließ sich die Chance nicht entgehen und traf souverän zum überraschenden Ausgleich. Dennoch ging der FCA mit einer Führung in die Kabinen, denn Heringlehner Simon bediente per Außenriss Semmler, der den Ball über die Linie drücken konnte. Dieser Treffer stellte sich am Ende als "Wirkungstreffer" heraus, denn die Heim-Elf konnte im zweiten Durchgang nicht mehr zurück kommen. Beim 1:3 zog Heringlehner ab, Binar konnte noch parieren, doch Leitl stand goldrichtig. Beim 1:4 bediente Semmler Eder, der den Ball im kurzen Eck unterbrachte. Den Schlusspunkt setzte dann wieder Semmler. Erneut war es Heringlehner, der Semmler auf die Reise schickte, dieser behielt alleine vorm Torwart die Nerven und traf zum 1:5. Der FCA geht am Ende als verdienter Sieger vom Platz und reist kommenden Montag nach Dorfbach.