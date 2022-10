Aunkirchen gewinnt 3:1 in Münster.

Nach dem 8:1 im Hinspiel behält der FCA auch im Rückspiel die Oberhand und gewinnt am Ende mit 3:1 in Münster. Während man in Münster von einem "glücklichem Sieg der Gäste" schreibt, ist man in Aunkirchen anderer Meinung. Zunächst wollte kein Treffer gelingen, doch in der 36. Minute stellte Münster durch Prchlik überraschend auf 1:0 - quasi mit der ersten Chance der Heim-Elf. Die Führung hielt aber nicht bis zur Pause, denn Maxi Semmler gelang in der 44. Minute der Ausgleich. Auch im zweiten Durchgang war der Spielstand lange ausgeglichen, doch in der 72. Minute ging der FCA in Führung. Dobler Johann verwandelte einen Freistoß direkt flach ins kurze Eck. Münster wollte den Ausgleich, mehr als eine Chance sprang dabei aber nicht heraus. Kurz vor Ablauf der 90 Minuten entschied der FCA dann die Partie per Konter. Weingärtler legte quer auf den mitgelaufenen Kitzlinger, der den Endstand markieren konnte. Aus Gäste-Sicht ein verdienter Sieg. Zum letzten Heimspiel des Jahres kreuzt nächste Woche der RSV Walchsing zum Derby auf in Aunkirchen.