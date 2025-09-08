Aunkirchen dreht nach der Pause in Überzahl auf

In einer umkämpften Partie kam zunächst der FC Aunkirchen besser in die Partie und hatte durch Lukas Eder die erste Großchance: Nachdem sich Gäste-TW Hein bei einem langen Ball verschätzte, hob dieser den Ball aber am Tor vorbei. Danach fand auch der Gast aus Kößlarn besser in die Partie und konnte ein paar Akzente setzen, vor allem durch vermeidbare Ballverluste im Mittelfeld brachte sich die Föckersperger-Elf oft selbst in Bedrängnis. Die Heimmannschaft hatte aber dennoch weiterhin die besseren Möglichkeiten zum Torerfolg. Einmal fand eine flache Hereingabe von Weingärtler keinen Abnehmer, ein anderes Mal konnte Hein einen gefährlichen Aufsetzer von Eder gerade noch zur Ecke parieren. Kurz vor dem Halbzeitpfiff konnte dieser ebenso eine Doppelchance von Salatmeier Andi und David vereiteln.

Die Tore allerdings hoben sich beide Mannschaften für den zweiten Durchgang auf. Zunächst gingen die Keiler in der 51. Minute etwas kurios in Führung: ein weiter Ball kommt am zweiten Pfosten zu Espenberger, der ihn ins linke obere Toreck schießt; der FCA reklamierte zwar, dass der Ball gar nicht drin war, nach Absprache mit seinen Assistenten entschied Schiedsrichter Florian März jedoch auf Tor - nach Ansicht der Bilder die korrekte Entscheidung. Dieser sollte auch bei der nächsten Aktion im Mittelpunkt stehen. Eder setzte sich auf Linksaußen gut durch und war von Hainzlmeier nur mit einem Foul zu stoppen. Den bereits verwarnten Außenverteidiger schickte März dann mit Gelb-Rot vom Platz. Ein Knackpunkt in diesem Spiel, denn in Überzahl gelang der Heimmannschaft dann zuerst der Ausgleich durch Karim Waldmann, der eine flache Hereingabe von Johannes Heidt gegen die Laufrichtung vom Gäste-TW im Netz versenkte. Nur acht Zeigerumdrehungen später konnte man die Partie sogar komplett drehen, indem Dominik Bauer eine überragende Einzelaktion mit einem 100 km/h-Abschluss ins kurze Eck krönte. Daraufhin plätscherte die Partie etwas dahin, obwohl die Gäste auch in Unterzahl versuchten, nochmal zum Ausgleich zu kommen. Diese Hoffnungen zerstörte dann allerdings David Salatmeier, der eine überragende Hereingabe von Heidt mit einem flachen Links-Schuss im Eck versenkte. Bauer konnte dann noch das 4:1 nachlegen: Karim Waldmann fand ihn mit einem Befreiungsschlag, Bauer setzte sich im Laufduell durch und konnte wiederum mit einem sehr harten Schuss im kurzen Eck überwinden. Den Schlusspunkt setzte dann allerdings der Schiedsrichter, der noch zwei Kößlarner - Kapitän Silvio Rossi und Michael Huber - aufgrund unpassender Wortwahl mit Gelb-Rot vom Platz schickte.