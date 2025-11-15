Eine lehrbuchmäßige Schusshaltung sieht anders aus, doch Gianni Aulettas Elfer war drin. – Foto: Stefan Haas

Auletta schießt Basara Mainz in Bodenheim zum Sieg 0:2-Niederlage bringt den VfB in immer größere Nöte +++ "Diamanten" machen Sprung in der Tabelle Verlinkte Inhalte Verbandsliga Südwest Bodenheim Basara Gianni Auletta

Auf den Doppelpack folgt die Fußball-Weisheit. „Glück ist nur harte Arbeit und Geduld“, lautet die Gleichung, die Gianni Auletta aufmacht. Einmal beim Elfer den Ball nicht richtig erwischt, einmal legt sich der gegnerische Torwart die Kugel halb selbst rein, und fertig war der Sieg bringende Doppelpack für den FC Basara Mainz beim VfB Bodenheim

Das 0:2 (0:1) im Verbandsliga-Derby lässt die „Diamanten“ dichter an die Aufstiegszone rutschen. Und es zementiert die Furcht einflößende Lage des VfB im Keller. „Das ist unglücklich gelaufen“, sagt Bodenheims Interimstrainer Damir Bektasevic, der den Elfmeter als „strittig“, das 0:2 als „Ei“ definiert und feststellt: „Mehr hatte Basara über das ganze Spiel nicht.“ Heute, 16:00 Uhr VfB Bodenheim Bodenheim FC Basara Mainz Basara 0 2

Roman Meyenburg hatte bei einem Befreiungsschlag nach dem Urteil des Unparteiischen Kiyoshi Oshima erwischt. Auletta trat zum Strafstoß an. „Den Ball habe ich schlecht getroffen, aber die Ecke war die richtige“, grinst der Stürmer. Der Innenpfosten half mit (15.). Und dann, nach einem Angriff über die Grundlinie, bei Aulettas Schuss aus dem Rückraum Torwart Jonah Simon (35.). „Ich war blank, habe den Ball bekommen und geschossen“, hält der Knipser fest, „also das, was man als Stürmer machen muss.“ Für Auletta sind die beiden Glückstreffer kein Glück: „Seit Wochen arbeiten wir an der Mentalität. Die macht viel aus. Heute waren wir komplett positiv. Keiner lässt den Kopf hängen, jeder ackert.“ Vorige Woche, beim 0:2 in Bad Kreuznach, war viel Frust dabei, auch die ein oder andere Zickerei untereinander. Das, sagt Trainer Shinji Okazaki, müssen die Spieler lernen: „Die Mentalität, der Respekt, der Charakter, das ist sehr wichtig. Sich nicht beschweren, sondern diszipliniert sein.“ Es rappelte intern durchaus, wie zu hören ist. „Die Qualität haben wir“, blickt Auletta aufs Aufstiegsrennen, „wir müssen uns nur über 90 Minuten reinhauen.“