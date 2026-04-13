Aulendorf und Waldburg/Grünkraut top, Spektakel in Lindau

Die FG 2010 erwischte in Kehlen einen Blitzstart nach Maß: Bereits in der 2. Minute brachte Florian Weckbecker die Gäste in Führung. Kehlen fand gegen die gut organisierten Wilhelmsdorfer nur schwer ins Spiel, die durch Lukas Stett (39.) und Luiz Schulz (47.) kurz vor und kurz nach der Pause auf 0:3 erhöhten. Zwar keimte bei den Hausherren noch einmal Hoffnung auf, als Dennis Petri in der 61. Minute den Anschlusstreffer markierte, doch die FG blieb defensiv stabil. Den Schlusspunkt unter eine souveräne Auswärtsleistung setzte Leon Joschika in der Nachspielzeit (90.+3), womit die drei Punkte an die Gäste gingen.

TSV Berg II – SV Mochenwangen 4:0

Eine klare Angelegenheit war das Duell im Berger Stadion. Die Oberliga-Reserve dominierte das Geschehen gegen den SV Mochenwangen fast nach Belieben. Ensar Ajdarpasic brach in der 39. Minute den Bann und erzielte die Führung. Nach dem Seitenwechsel sorgten Meris Ajdarpasic (50.), Giacomo Savio (59.) und ein weiterer Treffer nur vier Minuten später (63.) binnen einer Viertelstunde für die endgültige Entscheidung. Mochenwangen fand offensiv kaum statt, während Berg II seine spielerische Überlegenheit konsequent in Tore ummünzte.

SK Weingarten – FV Molpertshaus 1:0

Dramatik pur erlebten die Zuschauer in Weingarten unmittelbar vor dem Halbzeitpfiff. In der 44. Minute bot sich den Hausherren die Riesenchance zur Führung, doch Rahman Soyudogru scheiterte mit seinem Foulelfmeter am glänzend reagierenden Torwart Thomas Lutz. Die Enttäuschung währte jedoch nur Sekunden: Praktisch im Gegenzug markierte Massimo la Mela (45.) doch noch das 1:0 für den SKW. In der zweiten Halbzeit entwickelte sich ein offener Schlagabtausch, bei dem Molpertshaus unermüdlich auf den Ausgleich drängte, am Ende aber an der Weingartener Defensive verzweifelte.

SG Waldburg/Grünkraut – SV Baindt II 6:0

Die SG Waldburg/Grünkraut lieferte eine Machtdemonstration ab und überrollte die Reserve aus Baindt förmlich. Besonders die Familie Müller (oder zumindest die Namensvetter) war an diesem Tag nicht zu stoppen: Marius Müller eröffnete den Torreigen bereits in der 3. Minute und traf später erneut (52.). Auch David Müller (45.) und Noel Müller (73.) trugen sich in die Torschützenliste ein. Niklas Sterk (19.) und Tim Neusch (57.) komplettierten den Kantersieg. Baindt II war über 90 Minuten in allen Belangen unterlegen und konnte dem Offensivwirbel der Gastgeber nichts entgegensetzen.

VfB Friedrichshafen II – TSV Eschach II 2:3

Ein packendes Verfolgerduell der Reserveteams bekamen die Zuschauer am Bodensee geboten. Eschach schien nach Toren von Etienne Elster (37.) und Moritz Haga (69.) bereits auf der Siegerstraße zu sein, doch der VfB bewies Moral. Mit einem Doppelschlag durch Massimo Caltabiano (75.) und Cem Mustafa Pehlivan (79.) glichen die Hausherren innerhalb von vier Minuten aus. Die Freude über das Comeback währte jedoch nur kurz: Benedikt Böning wurde in der 83. Minute zum Matchwinner für Eschach, als er den 2:3-Endstand besorgte und seinem Team den hart erkämpften Auswärtssieg sicherte.

SG Aulendorf – SV Weissenau 6:0

Vor 125 Zuschauern lieferte die SG Aulendorf eine beeindruckende Gala-Vorstellung ab, allen voran Daniel Litz. Der Aulendorfer Angreifer entschied die Partie quasi im Alleingang, als er in der ersten Halbzeit einen lupenreinen Hattrick (17., 35., 45.+2) erzielte. Weissenau fand zu keinem Zeitpunkt Mittel gegen das schnelle Umschaltspiel der Hausherren. Im zweiten Durchgang schraubten Andreas Krenzler (61.), Lukas Steinhauser (76.) und David-Noah Rimili (85.) das Ergebnis weiter in die Höhe und machten den Heimsieg perfekt.

SV Ankenreute – TSG Ailingen II 5:0

Eine einseitige Partie sahen die 100 Zuschauer in Ankenreute. Die Gastgeber ließen von Beginn an keinen Zweifel daran, wer den Platz als Sieger verlassen würde. Daniel Deinhart (8.) und Robin Braun (16.) sorgten für einen frühen Vorsprung. Noch vor der Pause machten Luca Rief (35.) und erneut Braun (42.) den Sack endgültig zu. Nach dem Seitenwechsel erhöhte Luca Rief mit seinem zweiten Treffer des Tages (52.) auf 5:0. Danach schaltete Ankenreute einen Gang zurück, während Ailingen II lediglich um Schadensbegrenzung bemüht war.

SG Baienfurt – SGM Fischbach/Schnetzenhausen 2:1

In einem hart umkämpften Spiel behielt die SG Baienfurt knapp die Oberhand. Nach einer torlosen ersten Halbzeit brachte Julian Heinzler die Gastgeber in der 54. Minute in Führung. Die SGM steckte jedoch nicht auf und kam durch Tim Mayer (68.) zum Ausgleich. Die Partie stand nun auf des Messers Schneide, mit dem glücklicheren Ende für Baienfurt: Bledon Beluli erzielte in der 78. Minute den viel umjubelten Siegtreffer. Die Gäste warfen in der Schlussphase noch einmal alles nach vorne, doch Baienfurt rettete den knappen Vorsprung über die Zeit.