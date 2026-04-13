Aulendorf und Waldburg/Grünkraut top, Spektakel in Lindau

In den Staffeln der Kreisliga A des Bezirks Bodensee war einiges geboten. Hier gibt es den ausführlichen Rückblick und den Service für jede Staffel.
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SV Kehlen – FG 2010 Wilhelmsdorf-Ried-Zuss 1:4
Die FG 2010 erwischte in Kehlen einen Blitzstart nach Maß: Bereits in der 2. Minute brachte Florian Weckbecker die Gäste in Führung. Kehlen fand gegen die gut organisierten Wilhelmsdorfer nur schwer ins Spiel, die durch Lukas Stett (39.) und Luiz Schulz (47.) kurz vor und kurz nach der Pause auf 0:3 erhöhten. Zwar keimte bei den Hausherren noch einmal Hoffnung auf, als Dennis Petri in der 61. Minute den Anschlusstreffer markierte, doch die FG blieb defensiv stabil. Den Schlusspunkt unter eine souveräne Auswärtsleistung setzte Leon Joschika in der Nachspielzeit (90.+3), womit die drei Punkte an die Gäste gingen.
TSV Berg II – SV Mochenwangen 4:0
Eine klare Angelegenheit war das Duell im Berger Stadion. Die Oberliga-Reserve dominierte das Geschehen gegen den SV Mochenwangen fast nach Belieben. Ensar Ajdarpasic brach in der 39. Minute den Bann und erzielte die Führung. Nach dem Seitenwechsel sorgten Meris Ajdarpasic (50.), Giacomo Savio (59.) und ein weiterer Treffer nur vier Minuten später (63.) binnen einer Viertelstunde für die endgültige Entscheidung. Mochenwangen fand offensiv kaum statt, während Berg II seine spielerische Überlegenheit konsequent in Tore ummünzte.
SK Weingarten – FV Molpertshaus 1:0
Dramatik pur erlebten die Zuschauer in Weingarten unmittelbar vor dem Halbzeitpfiff. In der 44. Minute bot sich den Hausherren die Riesenchance zur Führung, doch Rahman Soyudogru scheiterte mit seinem Foulelfmeter am glänzend reagierenden Torwart Thomas Lutz. Die Enttäuschung währte jedoch nur Sekunden: Praktisch im Gegenzug markierte Massimo la Mela (45.) doch noch das 1:0 für den SKW. In der zweiten Halbzeit entwickelte sich ein offener Schlagabtausch, bei dem Molpertshaus unermüdlich auf den Ausgleich drängte, am Ende aber an der Weingartener Defensive verzweifelte.
SG Waldburg/Grünkraut – SV Baindt II 6:0
Die SG Waldburg/Grünkraut lieferte eine Machtdemonstration ab und überrollte die Reserve aus Baindt förmlich. Besonders die Familie Müller (oder zumindest die Namensvetter) war an diesem Tag nicht zu stoppen: Marius Müller eröffnete den Torreigen bereits in der 3. Minute und traf später erneut (52.). Auch David Müller (45.) und Noel Müller (73.) trugen sich in die Torschützenliste ein. Niklas Sterk (19.) und Tim Neusch (57.) komplettierten den Kantersieg. Baindt II war über 90 Minuten in allen Belangen unterlegen und konnte dem Offensivwirbel der Gastgeber nichts entgegensetzen.
VfB Friedrichshafen II – TSV Eschach II 2:3
Ein packendes Verfolgerduell der Reserveteams bekamen die Zuschauer am Bodensee geboten. Eschach schien nach Toren von Etienne Elster (37.) und Moritz Haga (69.) bereits auf der Siegerstraße zu sein, doch der VfB bewies Moral. Mit einem Doppelschlag durch Massimo Caltabiano (75.) und Cem Mustafa Pehlivan (79.) glichen die Hausherren innerhalb von vier Minuten aus. Die Freude über das Comeback währte jedoch nur kurz: Benedikt Böning wurde in der 83. Minute zum Matchwinner für Eschach, als er den 2:3-Endstand besorgte und seinem Team den hart erkämpften Auswärtssieg sicherte.
SG Aulendorf – SV Weissenau 6:0
Vor 125 Zuschauern lieferte die SG Aulendorf eine beeindruckende Gala-Vorstellung ab, allen voran Daniel Litz. Der Aulendorfer Angreifer entschied die Partie quasi im Alleingang, als er in der ersten Halbzeit einen lupenreinen Hattrick (17., 35., 45.+2) erzielte. Weissenau fand zu keinem Zeitpunkt Mittel gegen das schnelle Umschaltspiel der Hausherren. Im zweiten Durchgang schraubten Andreas Krenzler (61.), Lukas Steinhauser (76.) und David-Noah Rimili (85.) das Ergebnis weiter in die Höhe und machten den Heimsieg perfekt.
SV Ankenreute – TSG Ailingen II 5:0
Eine einseitige Partie sahen die 100 Zuschauer in Ankenreute. Die Gastgeber ließen von Beginn an keinen Zweifel daran, wer den Platz als Sieger verlassen würde. Daniel Deinhart (8.) und Robin Braun (16.) sorgten für einen frühen Vorsprung. Noch vor der Pause machten Luca Rief (35.) und erneut Braun (42.) den Sack endgültig zu. Nach dem Seitenwechsel erhöhte Luca Rief mit seinem zweiten Treffer des Tages (52.) auf 5:0. Danach schaltete Ankenreute einen Gang zurück, während Ailingen II lediglich um Schadensbegrenzung bemüht war.
SG Baienfurt – SGM Fischbach/Schnetzenhausen 2:1
In einem hart umkämpften Spiel behielt die SG Baienfurt knapp die Oberhand. Nach einer torlosen ersten Halbzeit brachte Julian Heinzler die Gastgeber in der 54. Minute in Führung. Die SGM steckte jedoch nicht auf und kam durch Tim Mayer (68.) zum Ausgleich. Die Partie stand nun auf des Messers Schneide, mit dem glücklicheren Ende für Baienfurt: Bledon Beluli erzielte in der 78. Minute den viel umjubelten Siegtreffer. Die Gäste warfen in der Schlussphase noch einmal alles nach vorne, doch Baienfurt rettete den knappen Vorsprung über die Zeit.
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SG HAN – SV Wolfegg 1:0
In einer Begegnung, die lange Zeit von den Abwehrreihen dominiert wurde, bewies die SG HAN den längeren Atem. Die Zuschauer mussten sich bis tief in die zweite Halbzeit gedulden, ehe der Bann gebrochen wurde. In der 77. Minute war es schließlich Fabian Kobel, der goldrichtig stand und das erlösende 1:0 erzielte. Wolfegg warf in der Schlussphase noch einmal alles nach vorne, fand aber keine Lücke mehr im Defensivverbund der Hausherren. Ein klassischer Arbeitssieg für die SG HAN, während Wolfegg trotz engagierter Leistung mit leeren Händen die Heimreise antritt.
TSV Ratzenried – TSV Schlachters 1:3
Einen Start nach Maß erwischte der TSV Schlachters beim Gastspiel in Ratzenried. Bereits in der 1. Minute schockte Amir Can Kücükler die Hausherren mit der blitzschnellen Führung. Ratzenried brauchte lange, um sich von diesem frühen Nackenschlag zu erholen. Im zweiten Durchgang avancierte dann Jonas Hermann zum Matchwinner: Mit seinen Treffern in der 63. und 83. Minute schraubte er das Ergebnis auf 0:3 hoch und sorgte für die Vorentscheidung. Der späte Anschlusstreffer von Elia Sigg in der Nachspielzeit (90.+5) kam für Ratzenried viel zu spät und war lediglich Ergebniskosmetik.
SV Amtzell – FC Scheidegg 1:2
In einer ausgeglichenen Partie entführte der FC Scheidegg drei wertvolle Punkte aus Amtzell. Christoph Nußbaumer brachte die Gäste früh in Front (10.), doch Amtzell zeigte Moral und kam durch Elias Kleber in der 30. Minute zum Ausgleich. Nach dem Seitenwechsel war es Kilian Wilges, der in der 71. Minute die erneute Führung für Scheidegg markierte. Für Amtzell kam es in der Schlussphase knüppeldick: Erst der Rückstand, dann schwächte man sich durch eine Gelb-Rote Karte für Tinus Baumann (80.) selbst. In Unterzahl gelang den Hausherren kein weiteres Tor mehr, sodass Scheidegg den knappen Vorsprung über die Zeit rettete.
SGM HENOBO – TSV Neukirch 3:0
Eine souveräne Vorstellung lieferte die SGM HENOBO gegen den TSV Neukirch ab. Die Weichen wurden bereits in der ersten Halbzeit gestellt, als Marcus Schmid in der 35. Minute zur Führung traf. Kurz nach dem Wiederanpfiff legte Til Späth nach (50.) und nahm Neukirch damit früh den Wind aus den Segeln. Die endgültige Entscheidung besorgte Paul Gierer in der 70. Minute mit dem Treffer zum 3:0-Endstand. Neukirch bemühte sich zwar um Schadensbegrenzung, fand gegen die gut organisierte SGM jedoch kein wirksames Mittel.
SG Kißlegg – SGM Beuren/Rohrdorf 1:1
Vor 85 Zuschauern lieferten sich Kißlegg und die SGM Beuren/Rohrdorf ein intensives Duell auf Augenhöhe. Die Gäste erwischten den besseren Start und gingen durch Konstantin Detki in der 18. Minute in Führung. Doch die Freude währte nicht lange: Kißlegg antwortete prompt und glich bereits in der 27. Minute durch Samuel Neher aus. In der Folge neutralisierten sich beide Teams weitestgehend im Mittelfeld. Trotz einiger Gelegenheiten auf beiden Seiten blieb es am Ende beim Unentschieden.
FC Wangen II – SG Argental 0:3
Die SG Argental präsentierte sich in Wangen als die deutlich abgeklärtere Mannschaft. Ein Doppelschlag in der Anfangsphase stellte früh die Weichen auf Sieg: Samuel Weiß (15.) und Domenique Walter (17.) sorgten binnen zwei Minuten für eine komfortable 0:2-Führung. Wangen II mühte sich zwar, konnte die Defensive der Gäste aber kaum ernsthaft in Verlegenheit bringen. Den Schlusspunkt unter eine einseitige Partie setzte Justin Schmid in der 90. Minute, der mit dem 0:3 den Auswärtserfolg der Argentaler endgültig besiegelte.
Spvgg Lindau – SV Eglofs 2:3
Ein packendes Fußballspektakel bekamen die 187 Zuschauer am Bodensee geboten. In einer Partie mit ständig wechselnden Vorzeichen ging Eglofs durch Stefan Reutlinger (13.) in Führung, bevor Giuseppe Boccuto für Lindau ausglich (26.). Doch Eglofs schlug noch vor der Pause durch Luca Rast zurück (37.). Lindau gab sich nicht geschlagen und kam in der 72. Minute durch Kaan Basar zum erneuten Ausgleich. Das letzte Wort hatte jedoch der SV Eglofs: Lukas Schele erzielte in der 81. Minute den viel umjubelten Siegtreffer zum 2:3. Ein Sieg der Moral für die Gäste in einem emotionalen Duell.
FC Isny – SGM Waltershofen/Immenried/Gebrazhofen 3:0
Der FC Isny unterstrich seine Heimstärke und ließ der SGM Waltershofen keine Chance. Mouhib EL-Yazid eröffnete in der 23. Minute den Torreigen. Isny kontrollierte das Geschehen nach Belieben und legte kurz nach der Pause durch Feras Abo Aljedian (51.) das 2:0 nach. Die Gäste fanden kein Mittel gegen das druckvolle Spiel der Hausherren. In der Nachspielzeit schraubte Eren Soydemir das Ergebnis mit dem Treffer zum 90.+1 auf 3:0 hoch.
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