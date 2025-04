Auleben weiter ohne Rückrunden-Sieg

„Meine Mannschaft hat gegen den Aufstiegsaspiranten eine kämpferisch beeindruckende Leistung geboten“, bilanzierte Aulebens Trainer Enrico Leifheit nach spannenden 90 Minuten.

Nicht zufrieden war der Bleicheröder mit einigen Entscheidungen von Schiedsrichter Laurent Kaufung. Dieser zeigte nach einer Notbremse dem Gästespieler beim Stand von 1:1 statt der Roten nur die Gelbe Karte und verwehrte einem regulären Tor der Hausherren wegen angeblicher Abseitsstellung die Anerkennung.



Dennoch hätten die Gastgeber vor knapp 200 Zuschauern mehr erreichen können, fanden aber im überragenden Walschlebener Schlussmann Piotr Rusek immer wieder ihren Meister. So kratzte der gegnerische Zerberus einen Flachschuss des zweifachen Torschützen Felix Hampel noch von der Torlinie und meisterte auch reaktionsschnell einen Schuss von Tim Hartmann aus kurzer Distanz. Zudem scheiterte Torjäger Alexander Ludwig mit einem Freistoß an der Querlatte.



Besonders in der zweiten Halbzeit agierte der Tabellenletzte auf Augenhöhe mit dem Favoriten, der vor dem Seitenwechsel noch einige Möglichkeiten hatte und sich danach aufs Kontern verlegte. Nach dem Anschlusstreffer durch den routinierten Hampel sechs Minuten vor dem Ende drückten die Aulebener noch auf den Ausgleich, der ihnen aber trotz größter Anstrengungen verwehrt blieb. So blieb es beim knappen Sieg der Elf von Trainer Daniel Bärwolf, deren Treffer Kevin Köllner (11./68.) und Lucas Gerke (45.) markierten.



Damit bezogen die Leifheit-Schützlinge nach dem unglücklichen 1:2 beim Tabellenführer Blau-Weiß Büßleben die zweite bittere Niederlage innerhalb einer Woche gegen ein Spitzenteam. Bereits am Donnerstag ist der BSV Eintracht Sondershausen zu Gast. Im Nordthüringer Duell gilt es dann erneut den Kontakt zum rettenden Ufer wiederherzustellen