Auleben steigt endgültig ab

Nach dem Gegentreffer macht Auleben viel Druck. Die Anfangsphase gehörte definitiv den Gästen. Auleben spielte verhalten, teils ängstlich. Folgerichtig das 1:0 für Wüstheuterode durch André Herburg. Aber die Gastgeber gaben sich nicht auf, machten mehr und mehr Druck. Was fehlte, waren die so dringend benötigten Tore. Aulebens Schlussmann Kevin Fuhrmann (in Gelb) hatte vor allem zweiten Durchgang nicht viel zu tun. Auleben vergab beste Möglichkeiten. So auch nach einer Stunde Spielzeit als Ion Gorges einen Elfmeter verschoss. Alexander Ludwig wurde vom Torwart von den Beinen geholt. Als kurz vor dem Ende das 0:2 durch Gabriel Bode fiel, war es allen klar, dass das Kapitel Landesklasse nach zwei Jahren zu Ende ist.



Ein Spiel der Ehre kommt noch