Aulatal vor Umbruch

Beim Gruppenliga-Spitzenreiter SG Aulatal kündigt sich ein bedeutender personeller Wandel an. Wie der Verein in den sozialen Medien mitteilte, wird Trainer Martin Friedrich seine Tätigkeit zum Saisonende beenden.
Nach vier Jahren an der Seitenlinie, in denen er den Klub zunächst stabilisierte, später zu einem historischen Aufstieg in die Verbandsliga führte und aktuell erneut an die Tabellenspitze brachte, sieht der 41-Jährige den Zeitpunkt gekommen, neue Wege einzuschlagen. Seine Entscheidung steht demnach unabhängig vom sportlichen Erfolg und soll frühzeitig Planungssicherheit schaffen. Durch seine kontinuierliche Arbeit hat sich Friedrich in der Region einen starken Namen gemacht – entsprechende Anfragen anderer Vereine liegen ihm bereits vor
Parallel dazu hat die TSG Oberaula, aus deren Spielgemeinschaft Aulatal hervorgeht, eine weitere richtungsweisende Personalie verkündet: Sebastian Schuch übernimmt die Abteilungsleitung Fußball. Der langjährige Leistungsträger, der als Kapitän und Führungsspieler auf dem Platz wie auch als Organisator neben dem Feld prägend wirkt, soll die Abteilung modernisieren und in die nächste Generation führen. Mit seiner Erfahrung aus höheren Ligen und seinem starken Standing im Verein übernimmt Schuch künftig zentrale Aufgaben in Teammanagement, Organisation sowie der Neubesetzung der Trainerposition für die Saison 2026/27.
Beide Entscheidungen markieren einen Neustart für die Strukturen rund um die SG Aulatal. Während Friedrich seine erfolgreiche Amtszeit im Sommer abschließen wird, richtet Oberaula mit Schuch die sportliche Zukunft neu aus – mit dem klaren Ziel, den eingeschlagenen Weg weiterzuführen und die Entwicklung der Mannschaften nachhaltig zu gestalten.