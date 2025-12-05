Aulatal vor Umbruch

Nach vier Jahren an der Seitenlinie, in denen er den Klub zunächst stabilisierte, später zu einem historischen Aufstieg in die Verbandsliga führte und aktuell erneut an die Tabellenspitze brachte, sieht der 41-Jährige den Zeitpunkt gekommen, neue Wege einzuschlagen. Seine Entscheidung steht demnach unabhängig vom sportlichen Erfolg und soll frühzeitig Planungssicherheit schaffen. Durch seine kontinuierliche Arbeit hat sich Friedrich in der Region einen starken Namen gemacht – entsprechende Anfragen anderer Vereine liegen ihm bereits vor

Parallel dazu hat die TSG Oberaula, aus deren Spielgemeinschaft Aulatal hervorgeht, eine weitere richtungsweisende Personalie verkündet: Sebastian Schuch übernimmt die Abteilungsleitung Fußball. Der langjährige Leistungsträger, der als Kapitän und Führungsspieler auf dem Platz wie auch als Organisator neben dem Feld prägend wirkt, soll die Abteilung modernisieren und in die nächste Generation führen. Mit seiner Erfahrung aus höheren Ligen und seinem starken Standing im Verein übernimmt Schuch künftig zentrale Aufgaben in Teammanagement, Organisation sowie der Neubesetzung der Trainerposition für die Saison 2026/27.