Aulatal vor Pflichtaufgabe – geht Hönebachs Lauf weiter?

Der 22. Spieltag der Gruppenliga Fulda hält für die nordhessischen Teams wieder ganz unterschiedliche Ausgangslagen bereit. Während die SG Aulatal im Rennen um die Spitzenplätze beim abstiegsbedrohten FSV 1950 Thalau möglichst keine Punkte liegen lassen darf, kämpfen der ESV Hönebach, die SG Neuenstein und die SG Niederaula/Kerspenhausen weiter um wichtige Zähler im unteren Tabellenbereich.

Am größten bleibt der Druck bei der SG Neuenstein. Der Vorletzte hat erst neun Punkte gesammelt und bereits 68 Gegentreffer kassiert. Nach dem 1:3 bei der FSG Vogelsberg steckt die Mannschaft von Fabian Kallee weiter tief im Tabellenkeller fest und braucht dringend ein Erfolgserlebnis. Mit der SG Elters/Eckweisbach/Schwarzbach kommt allerdings ein Gegner nach Neuenstein, der mit 32 Punkten auf Rang sieben steht und damit eine wesentlich stabilere Saison spielt. Für die Nordhessen kann es nur darum gehen, das Heimspiel zu nutzen, um endlich wieder defensive Sicherheit zu finden und sich überhaupt eine realistische Chance auf Zählbares zu erarbeiten. Die Tabelle lässt für Neuenstein längst keinen entspannten Spieltag mehr zu.

Neue Moral geschöpft

Morgen, 15:00 Uhr SV Neuhof SV Neuhof ESV Hönebach ESV Hönebach 15:00 PUSH

Der ESV Hönebach hat sich in den vergangenen beiden Wochen zurückgemeldet. Nach dem ersten Saisonsieg gegen Schlüchtern legte das Team von Olaf Gabriel mit dem 1:0 bei der SG Sickels 1965 nach und hat damit plötzlich wieder ein kleines sportliches Lebenszeichen gesendet. Mit nun neun Punkten bleibt Hönebach zwar Schlusslicht, der Rückstand ist aber zumindest nicht weiter angewachsen. Nun wartet mit dem SV Neuhof allerdings eine hohe Hürde. Die Gastgeber stehen mit 32 Punkten auf Rang sechs und gehören damit zum oberen Tabellenbereich. Für Hönebach wird es deshalb vor allem darum gehen, die neue Stabilität mitzunehmen und über Kampf, Disziplin und Geduld wieder in Schlagdistanz zu kommen. Nach zwei Siegen in Serie fährt der Tabellenletzte diesmal jedenfalls nicht mehr nur als klarer Außenseiter los, sondern mit deutlich mehr Selbstvertrauen als noch vor zwei Wochen.

Wichtige Heimprüfung

Für die SG Niederaula/Kerspenhausen geht es zuhause gegen die SG Oberzell/Züntersbach um ein anderes Ziel: Abstand nach unten halten. Der Aufsteiger belegt mit 23 Punkten Rang 13 und hat damit zwar noch etwas Luft, befindet sich aber weiter in einer Lage, in der jeder Punkt zählt. Zuletzt setzte es beim 2:5 in Aulatal zwar eine Niederlage, davor hatte die Mannschaft von Ernest Veapi aber in Vogelsberg gewonnen und gegen Elters/Eckweisbach/Schwarzbach gepunktet. Mit Oberzell/Züntersbach kommt nun ein Gegner aus dem gesicherten Mittelfeld nach Niederaula. Die Gäste stehen bei 30 Punkten und bewegen sich damit deutlich ruhiger durch die Saison. Für Niederaula/Kerspenhausen dürfte entscheidend sein, wieder kompakter aufzutreten als zuletzt im Derby, denn gerade zuhause kann der Aufsteiger im Abstiegskampf weiter wichtige Schritte machen.

Nächsten Schritt im Blick

Morgen, 15:00 Uhr FSV 1950 Thalau FSV Thalau SG Aulatal SG Aulatal 15:00 PUSH