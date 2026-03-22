Aulatal setzt Ausrufezeichen – Hönebach legt nach

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Der 21. Spieltag lief aus nordhessischer Sicht zweigeteilt: Die SG Aulatal untermauerte mit einem überzeugenden Sieg ihre Ambitionen in der Spitzengruppe, der ESV Hönebach ließ dem ersten Saisonsieg direkt den nächsten Dreier folgen. Dagegen musste sich die SG Neuenstein in Vogelsberg geschlagen geben und bleibt im Tabellenkeller weiter in einer äußerst schwierigen Lage.

Spiel gedreht

Im nordhessischen Duell gegen die SG Niederaula/Kerspenhausen zeigte die SG Aulatal nach frühem Rückstand eine starke Reaktion und gewann am Ende deutlich mit 5:2. Moritz Ickler hatte die Gäste zwar schon in der achten Minute in Führung gebracht, doch danach übernahm Aulatal klar die Kontrolle. Ein Foulelfmeter von Luca Eckhardt leitete die Wende ein, ehe Sebastian Schuch und Maximilian Weber die Partie noch vor der Pause auf die Seite des Tabellendritten zogen. Nach dem Seitenwechsel schraubten Aurelius Röth und erneut Luca Eckhardt das Ergebnis weiter in die Höhe, bevor Ickler mit seinem zweiten Treffer nur noch Ergebniskosmetik betrieb. Für das Team von Martin Friedrich war das ein wichtiger Sieg, nachdem sich das 1:1 gegen Freiensteinau zuletzt wie zwei verlorene Punkte angefühlt hatte. Mit nun 36 Zählern bleibt Aulatal klar in Schlagdistanz zur Spitze.

Achtungserfolg bestätigt

Der ESV Hönebach hat nachgelegt. Eine Woche nach dem ersten Saisonsieg gegen Schlüchtern gewann das Schlusslicht auch bei der SG Sickels 1965 mit 1:0 und feierte damit den zweiten Dreier in Serie. Tom Lindemann sorgte kurz vor Schluss für den umjubelten Treffer des Tages. Damit setzt das Team von Olaf Gabriel tatsächlich das fort, was nach dem 4:1 gegen Schlüchtern noch wie ein einmaliges Lebenszeichen wirkte. Aus dem abgeschlagenen Schlusslicht ist zwar noch längst kein gerettetes Team geworden, doch mit jetzt neun Punkten hat Hönebach zumindest wieder Anschluss an Neuenstein gefunden. Vor allem aber zeigt die Mannschaft plötzlich Widerstandskraft – und genau die hatte in weiten Teilen dieser Saison gefehlt.

Nur kurz mitgehalten