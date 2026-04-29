Aulatal mit Rückenwind – Niederaula vor Härtetest

– Foto: Pascal Fischer SGDK

Die Gruppenliga Fulda schiebt in dieser Woche mehrere Nachholspiele ein – und aus nordhessischer Sicht haben sie es in sich. Während die SG Aulatal nach dem Coup gegen Spitzenreiter Bronnzell mit neuem Selbstvertrauen zum ESV Hönebach reist, bekommt es die SG Niederaula/Kerspenhausen nur wenige Tage später selbst mit dem Tabellenführer zu tun. Die bereits abgestiegene SG Neuenstein empfängt zudem die formstarke SG Schlüchtern.

Für die SG Niederaula/Kerspenhausen beginnt die englische Woche mit der anspruchsvollsten Aufgabe. Am Mittwoch empfängt der Aufsteiger die SG Bronnzell, die trotz der jüngsten 2:3-Niederlage in Aulatal weiter souverän an der Tabellenspitze steht. 50 Punkte, sieben Zähler Vorsprung auf Aulatal und die stabilste Bilanz der Liga zeigen, vor welcher Hürde die Mannschaft von Ernest Veapi steht.

Niederaula geht dennoch mit breiter Brust in dieses Nachholspiel. Drei Siege in Serie, zuletzt das 4:0 im Derby gegen Hönebach und das 2:1 beim SV Neuhof, haben den Aufsteiger bis auf Rang elf geführt. Aus der Mannschaft, die lange gegen den Blick nach unten ankämpfte, ist in den vergangenen Wochen ein gefestigtes Team geworden. Gerade deshalb dürfte Bronnzell gewarnt sein: Niederaula hat sich zuletzt nicht nur spielerisch verbessert, sondern vor allem an Widerstandskraft gewonnen. Gegen den Spitzenreiter wird es darauf ankommen, diese Stabilität auch unter hohem Druck zu halten. Kann Aulatal nachlegen?

Morgen, 19:00 Uhr ESV Hönebach ESV Hönebach SG Aulatal SG Aulatal 19:00 PUSH

Die SG Aulatal reist am Donnerstag beflügelt zum ESV Hönebach. Der 3:2-Erfolg gegen Bronnzell war nicht nur ein Prestigeerfolg, sondern auch ein wichtiges Signal im Aufstiegsrennen. Bei sieben Punkten Rückstand ist der direkte Wiederaufstieg zwar weiter eine schwierige Aufgabe, doch Aulatal hat die Tür zumindest einen Spalt offengehalten. Gleichzeitig darf sich die Mannschaft von Martin Friedrich keinen neuen Ausrutscher erlauben. Hinter dem Tabellenzweiten drängen Schlüchtern, Künzell, Neuhof und mehrere weitere Teams, sodass der Blick nicht nur nach vorne, sondern auch in den Rückspiegel gehen muss. Das Hinspiel gegen Hönebach gewann Aulatal knapp mit 2:1, und auch diesmal spricht die Tabelle klar für die Gäste. Für den ESV bleibt die Lage dagegen nahezu aussichtslos. Dennoch hat Hönebach in der Rückrunde bereits gezeigt, dass die Mannschaft von Olaf Gabriel unangenehm sein kann. Gerade auf eigenem Platz dürfte der ESV versuchen, Aulatal das Leben schwer zu machen und die Saison mit Anstand zu Ende zu spielen. Ehrenrunde beginnt

Morgen, 19:30 Uhr SG Neuenstein Neuenstein SG Schlüchtern SG Schlüchtern 19:30 live PUSH