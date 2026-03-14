Aulatal im Topspiel gefordert – endet Hönebachs Suche nach Erfolg?

Der 20. Spieltag der Gruppenliga Fulda steht aus nordhessischer Sicht ganz im Zeichen wichtiger Heimaufgaben. Während SG Aulatal den Blick weiter nach oben richten darf, kämpfen SG Niederaula/Kerspenhausen, SG Neuenstein und ESV Hönebach um dringend benötigte Punkte.

Schwung mitnehmen

Mit Rückenwind geht die SG Niederaula/Kerspenhausen in ihr Heimspiel gegen die SG Elters/Eckweisbach/Schwarzbach. Der 1:0-Auswärtssieg bei der FSG Vogelsberg am vergangenen Wochenende war für den Aufsteiger drei echte Big Points, weil sich das Team von Ernest Veapi damit auf 22 Punkte verbesserte und den Vorsprung auf die Abstiegsränge etwas ausbauen konnte. Nun soll gegen den Tabellenzehnten möglichst nachgelegt werden. Einfach wird das nicht, denn die Gäste stehen mit 28 Punkten im gesicherten Mittelfeld und haben mit 45 Treffern ihre offensive Qualität schon mehrfach gezeigt. Für Niederaula/Kerspenhausen dürfte es deshalb vor allem darauf ankommen, erneut kompakt aufzutreten und an die disziplinierte Leistung aus Vogelsberg anzuknüpfen. Gelingt das, könnte der Aufsteiger einen weiteren wichtigen Schritt in Richtung Klassenerhalt machen.

Letztes Spiel schnell abhaken

Morgen, 15:00 Uhr SG Neuenstein Neuenstein SV Großenlüder Großenlüder 15:00 PUSH

Deutlich angespannter ist die Lage bei der SG Neuenstein. Nach der deutlichen 1:7-Niederlage bei der SG Bad Soden II steckt das Team mit acht Punkten weiter auf Rang 15 fest und hat bereits 63 Gegentore kassiert. Nun wartet mit dem SV Großenlüder der Tabellenneunte – also erneut eine Aufgabe, in der Neuenstein Außenseiter ist. Trotzdem bietet das Heimspiel die Chance, ein Zeichen zu setzen. Nach dem frühen 1:0 in Bad Soden war zuletzt zumindest kurz zu sehen, dass die Mannschaft grundsätzlich in Spiele finden kann. Entscheidend wird nun sein, über 90 Minuten stabiler zu verteidigen und sich nicht wieder von Rückschlägen aus der Bahn werfen zu lassen. Im Tabellenkeller helfen Neuenstein nur noch Ergebnisse, entsprechend groß ist der Druck.

Die Suche nach dem ersten Erfolgserlebnis

Morgen, 15:00 Uhr ESV Hönebach ESV Hönebach SG Schlüchtern SG Schlüchtern 15:00 PUSH

Noch prekärer ist die Ausgangslage beim ESV Hönebach. Das Schlusslicht wartet nach 17 Spielen weiter auf den ersten Saisonsieg und hat bislang nur drei Punkte gesammelt. Immerhin zeigte die Mannschaft von Olaf Gabriel bei der 1:2-Niederlage in Oberzell/Züntersbach zuletzt, dass sie durchaus konkurrenzfähig sein kann. Die frühe Führung durch Tom Lindemann reichte am Ende zwar nicht, dürfte aber zumindest etwas Mut gemacht haben. Mit der SG Schlüchtern kommt nun der Tabellensechste nach Hönebach – also erneut ein Gegner aus dem oberen Bereich. Die Rollen sind damit klar verteilt, dennoch wird es für den ESV vor allem darum gehen, sich für einen engagierten Auftritt diesmal vielleicht endlich zu belohnen. 14 erzielte Tore und 47 Gegentreffer zeigen zwar die schwierige Saison, doch zuhause hofft Hönebach auf ein Lebenszeichen im Abstiegskampf. Oben dranbleiben