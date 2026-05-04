Aulatal hält Platz zwei – Hönebach bestätigt Aufschwung

– Foto: Pascal Fischer SGDK

Der 26. Spieltag der Gruppenliga Fulda hat aus nordhessischer Sicht vor allem im Tabellenkeller neue Akzente gesetzt. Der ESV Hönebach gewann das direkte Duell bei der SG Neuenstein und setzte seinen späten Aufwärtstrend fort. Die SG Aulatal holte bei Bad Soden II einen Punkt und bleibt im Rennen um den Relegationsplatz vorne. Die SG Niederaula/Kerspenhausen musste nach fünf ungeschlagenen Spielen wieder eine Niederlage hinnehmen.

Serie gerissen

Die SG Niederaula/Kerspenhausen musste nach fünf Spielen ohne Niederlage wieder einen Rückschlag hinnehmen. Gegen die SG Freiensteinau 1947 verlor der Aufsteiger zuhause mit 1:2 und verpasste es damit, sich endgültig im gesicherten Mittelfeld festzusetzen. Lange brauchte die Partie, um Fahrt aufzunehmen, dann überschlugen sich kurz vor der Pause die Ereignisse. Kevin Stribrny brachte die Gäste in Führung, Yannik Schell legte wenig später das 2:0 nach. Robin Sorg antwortete noch vor dem Seitenwechsel mit einem sehenswerten Schlenzer von der Strafraumkante und hielt Niederaula im Spiel.

Nach der Pause drängten die Gastgeber auf den Ausgleich, doch Freiensteinau verteidigte den Vorsprung über die Zeit. Für Niederaula ist die Niederlage kein Beinbruch, denn mit 37 Punkten bleibt die Ausgangslage ordentlich. Dennoch zeigte die Partie, dass der Aufsteiger auch nach seinem starken Lauf weiter wachsam bleiben muss.

Hoffnung bleibt klein

Der ESV Hönebach hat seine gute Rückrundenform erneut bestätigt. Beim 2:0 bei der bereits abgestiegenen SG Neuenstein gewann die Mannschaft von Olaf Gabriel ein Spiel auf überschaubarem Niveau, in dem vor allem die Effizienz der Gäste den Unterschied machte. Patrick Störl brachte den ESV bereits in der achten Minute in Führung und gab der Partie damit früh die Richtung. Neuenstein bemühte sich zwar um eine Antwort, fand aber offensiv kaum zwingende Lösungen. In der Schlussphase sorgte Kevin Kunze per Foulelfmeter für die Entscheidung. Für Hönebach war es der nächste Beleg, dass die Mannschaft in den vergangenen Wochen deutlich stabiler geworden ist. Die Eisenbahner stehen nun bei 23 Punkten und haben Thalau klar hinter sich gelassen. Der Abstand zur SG Sickels beträgt allerdings weiter zehn Punkte bei nur noch vier ausstehenden Spielen. Die Hoffnung auf den Klassenerhalt bleibt damit rechnerisch vorhanden, realistisch aber äußerst klein.

Immerhin nicht verloren