Augusto Correia wechselt von der Leher TS zum FC Mecklenburg Schwerin

Der FC Mecklenburg Schwerin hat mit Augusto Correia einen weiteren Neuzugang für die kommende Saison verpflichtet. Der Offensivspieler wechselt von der Seestadt Bremerhaven in die mecklenburgische Landeshauptstadt und bringt Erfahrung aus der Oberliga mit.
Correia konnte zuletzt bei der Leher TS in der Bremen-Liga mit starken Leistungen auf sich aufmerksam machen. Besonders im Finale des Bremenpokals sorgte er für Furore, als er noch den Ausgleich für die Leher erzielte und damit die Aufmerksamkeit des FC Mecklenburg Schwerin auf sich zog.
„Ich freue mich sehr auf die neue Aufgabe beim FC Mecklenburg Schwerin. Seitdem ich nach Deutschland gekommen bin, war Bremerhaven meine Heimat. Mit dem Wechsel nach Schwerin beginnt für mich ein neues Kapitel, auf das ich mich sehr freue. Ich wurde vom ersten Tag an herzlich aufgenommen und habe mich direkt wohlgefühlt. Jetzt kann ich es kaum erwarten, gemeinsam mit der Mannschaft in die neue Saison zu starten und meinen Teil zum Erfolg des Vereins beizutragen", sagte Correia.
Sportdirektor Lau: „Mehr Variabilität im Offensivspiel"
Auch Sportdirektor Stefan Lau zeigt sich überzeugt von der Verpflichtung: „Augusto hat im Finale des Bremenpokals noch den Ausgleich für die LTS gemacht und somit für Aufmerksamkeit gesorgt. Er ist ein technisch versierter Spieler, der unserem Offensivspiel noch mehr Variabilität verleihen soll."
Der Verein wünscht dem Neuzugang eine schnelle Eingewöhnungszeit in Schwerin und im Team und freut sich auf viele erfolgreiche Momente mit dem Stier auf der Brust.
Ihr wollt Euren Klub ins Rampenlicht rücken? Ihr wollt Spieler-, Trainer- und Teamfotos hochladen? Ihr wollt Eure Torschützen, Vorlagengeber und Kartensammler eintragen?
Bei uns bist Du mittendrin statt nur dabei! FuPa bietet jedem Verein eine Plattform, um sich in der Region Vechta und darüber hinaus zu präsentieren. Werde auch Du Teil unserer Community und hilf uns, unser Angebot immer weiter zu verbessern!
Halte den Amateurfußball in der Region über Deinen Verein auf dem Laufenden. Ihr könnt zwar als Vereinsverwalter nur einen Verein betreuen, jeder Verein kann aber beliebig viele Verwalter einsetzen.
Wie melde ich mich an?
Zunächst musst Du Dich bei uns registrieren. Klicke hierzu einfach oben rechts auf "Login" - oder auf diesen Registrierungslink: https://www.fupa.net/fupaner/anmelden - und registriere dich via Facebook oder Deiner Mailadresse.
Anschließend kannst Du an gleicher Stelle "Vereinsverwaltung" anklicken und wählst Deinen Verein aus für den Du die Rechte beantragen möchtest. Im Anschluss klickst Du auf "Zugang anfordern".
Vergiss nicht, während deines Registrierungsprozesses auf den grünen Button "Als Vereinsverwalter anmelden" zu klicken. Ist die Anmeldung abgeschlossen, erhält Du einen Bestätigungs-Link per Mail. Diesen einmal aufrufen und schon musst Du nur noch warten, bis wir Dich freischalten. Dann kannst Du voller Elan loslegen!
Welche Daten kann ich verwalten?
Habe ich als Vereinsverwalter weitere Vorteile?
Ja klar! Bei allen wichtigen Bekanntmachungen gehörst Du als Vereinsverwalter zu den allerersten, die davon erfahren.
Du kannst die bei FuPa eingepflegten Informationen auch ganz einfach in eure Vereins-Homepage integrieren. Dieser gern genutzte Service ist außerdem kostenlos! Mehr Infos dazu und eine genaue Anleitung findest Du hier: https://widget.fupa.net
Also mach mit und werde noch heute Vereinsverwalter für deinen Verein! Wir freuen uns auf dich.