Augsburg überrollt Aubstadt, kein Sieger im "kleinen" Frankenderby

Regionalliga Bayern, der 30. Spieltag. An einem sonnigen Samstag wurde in Bayerns höchster Amateurklasse wieder fleißig gekickt. Die meisten Tore bekamen die Zuschauer in Aubstadt und in Hankofen zu sehen - in Aubstadt kam das Heimteam gegen Augsburg mit 0:5 unter die Räder, in Hankofen sah lange Zeit alles nach Sieg für Hankofen-Hailing aus, doch mit zwei späten Treffern drehte Vilzing das Spiel auf links. In den weiteren vier Spielen gab es immer Punkteteilungen: Im Kellerduell trennten sich Bamberg und Aschaffenburg 1:1, ebenfalls 1:1 endete das Frankenderby zwischen Greuther Fürth und Nürnberg. Auch bei einem schwachen Regionalligaspiel zwischen dem TSV Schwaben Augsburg und der SpVgg Bayreuth hieß es nach 90 Minuten 1:1. Keine Tore bekamen die Fans in Illertissen zu sehen, auch in einer 20-minütige Überzahl gelang dem heimischen FV Illertissen kein Treffer.