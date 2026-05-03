Augsburg II siegt gegen Bayreuth und klettert aus der Abstiegszone!

In der Anfangsphase entwickelte sich zunächst eine eher zähe Partie mit wenigen klaren Torraumszenen auf beiden Seiten. Mit zunehmender Spieldauer fand der FCA II aber immer besser in die Begegnung und belohnte sich kurz vor der Pause mit einem Doppelschlag: David Josef Deger fasste sich in der 39. Minute aus 18 Metern ein Herz und versenkte den Ball sehenswert im langen Eck des Gästetores. Nur drei Minuten später legte Thomas Kastanaras per Kopf nach und stellte auf 2:0.

Auch nach dem Seitenwechsel blieben die Hausherren das bestimmende Team. Kristijan Taseski verfehlte in der 55. Minute den Pfosten nur knapp, ehe Kastanaras erneut zur Stelle war: Nach Vorarbeit von Moritz Kaube drückte der Angreifer den Ball aus kurzer Distanz zum 3:0 über die Linie und sorgte damit früh für klare Verhältnisse. Bayreuth kam in der Schlussphase durch einen von Jann George verwandelten Foulelfmeter zwar noch einmal auf 3:1 heran, wirklich ins Wanken brachte das die Feulner-Elf aber nicht mehr. Der FCA II verwaltete den Vorsprung souverän und brachte den enorm wichtigen Heimsieg kontrolliert über die Zeit. Damit setzen die Augsburger ihre kleine Erfolgsserie fort und verschaffen sich im Kampf um den Klassenerhalt eine deutlich bessere Ausgangslage.