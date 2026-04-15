Aufwind nutzen: Kickers Offenbach reisen siegeshungrig nach Mainz

Das letzte Spiel gegen die TSG Balingen war für die Kickers Offenbach eine echte Befreiung. Beim überragenden 5:0-Erfolg zeigte die Mannschaft von Trainer Mark Zimmermann eindrucksvoll, dass sie mit dem Abstieg nichts mehr zu tun haben möchte.

Am kommenden Sonntag, 19.04.2026, gastieren die Offenbacher um 14 Uhr beim Aufsteiger TSV Schott Mainz. Gegen die Mainzer hat die Mannschaft nun die Möglichkeit, den nächsten Abstiegskandidaten zu schlagen und auf dem Platz zu zeigen, dass man sportlich besser aufgestellt ist als die anderen Teams in der gefährlichen Zone.

Durch einen Hattrick von Jelle Goselink sowie weitere Treffer durch Ron Berlinski und Jona Borsum konnte der Abstand zu den letzten Plätzen der Regionalliga Südwest erneut vergrößert werden. Dieser Sieg verlieh der Mannschaft nicht nur wichtige Punkte auf das Konto von nun 35 Zählern, sondern auch spürbaren Rückenwind für die anstehenden Aufgaben.

Aktuell belegt der OFC den 14. Tabellenplatz. Ein Auswärtsdreier könnte sogar einen direkten Sprung auf Platz zwölf bedeuten, womit man in der Tabelle den SC Freiburg II und den SV Eintracht Trier 05 hinter sich lassen würde.

Schwächste Heimmannschaft als Gegner

Die Vorzeichen für das Duell sprechen sportlich klar für die anreisenden Hessen. Die Mainzer stehen mit lediglich 19 Punkten und einem Torverhältnis von 33:68 auf dem 17. und damit vorletzten Tabellenplatz. Zuletzt musste das Team von Trainer Samuel Horozovic eine knappe 1:2-Niederlage gegen den Tabellenführer SG Sonnenhof Großaspach hinnehmen, bei der Leon Kern den einzigen Treffer der Mainzer erzielte.

Besonders die fatale Schwäche im eigenen Stadion dürfte den Offenbachern großen Mut machen: Schott Mainz ist das schlechteste Heimteam der gesamten Liga und konnte auf heimischem Rasen erst zwei Siege und magere sieben Punkte einfahren.

Gute Erinnerungen an das Hinspiel

Auch der Blick auf das letzte Aufeinandertreffen sorgt im Offenbacher Lager für reichlich Optimismus. Bereits das Hinspiel in der laufenden Saison konnten die Kickers, damals noch unter der Leitung von Trainer Kristjan Glibo, souverän mit 3:1 für sich entscheiden.

Damals legten Onur Ünlücifci und der zweifache Torschütze Kilian Skolik den Grundstein für den Erfolg, während Takero Itoi für den TSV den zwischenzeitlichen Anschluss markierte.

Mit einer ähnlich konzentrierten und leidenschaftlichen Leistung soll dieses Ergebnis nun im Rückspiel bestätigt und der nächste Schritt in Richtung gesichertem Tabellenmittelfeld gemacht werden.