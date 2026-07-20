Aufwind im Knoblauchsland: Doppel-Aufstieg und U19-Boom beim TSV Buch Bucher Jugendfußball brennt auf die BOL +++ C- und B-Jugend steigen auf +++ DFB-Erfahrung für die U19 von pm/mb · Heute, 12:12 Uhr · 0 Leser

Die U17-Junioren des TSV spielen in der kommenden Saison in der BOL! – Foto: TSV Nürnberg-Buch

Der TSV Nürnberg-Buch ernte derzeit die Früchte einer strategischen Weichenstellung. Vor etwa zwei Jahren hat der Verein den Jugendfußball wieder ganz bewusst in den Fokus gerückt und gemeinsam mit dem Förderverein „Freunde des Bucher Jugendfußballs“ schlagkräftige Strukturen geschaffen. Das klare Ziel von damals: Wieder echte „Bucher Jungs und Mädels“ auszubilden, die sportlich wie persönlich bestmöglich reifen.

Wie gut dieses Konzept greift, zeigt ein Blick auf die jüngsten Resultate der abgelaufenen Spielzeit. Gleich zwei Nachwuchsteams feierten einen meisterhaften Erfolg: Sowohl die C- als auch die B-Jugend machten den Aufstieg in die Bezirksoberliga perfekt. Ein bärenstarker Nachweis für die engagierte Arbeit von Spielern, Trainern und Betreuern am Bucher Wegfeld. Zwei A-Jugend-Teams gemeldet: Bernd Jäger übernimmt die U19 Der erfreuliche Trend setzt sich auch in den ältesten Jahrgängen nahtlos fort. Zur neuen Saison geht der TSV Buch wieder mit einer eigenen A-Jugend an den Start – und das aufgrund des enormen Andrangs sogar doppelt! Das Melden einer U19 I und U19 II stellt sicher, dass die Talente in den entscheidenden Jahren vor dem Übergang in den Herrenbereich eine echte sportliche Heimat und ausreichend Spielpraxis erhalten.

Auch an der Seitenlinie der U19 ist die Qualität enorm hoch. Nachdem Patrick Pollak aus der Jugend bekanntlich zum Cheftrainer der 1. Mannschaft befördert wurde, übernimmt mit Bernd Jäger ein absoluter Fachmann das U19-Kommando. Jäger bringt enorme Erfahrung aus der Nachwuchsförderung mit und war in der Vergangenheit unter anderem für den DFB tätig. Zusätzlich verstärkt Tuhan Özdemir das Trainerteam im Nachwuchsbereich. Özdemir, der seine Fachkenntnis bereits in der A-Jugend-Landesliga unter Beweis gestellt hat, übernimmt ab sofort die sportliche Verantwortung für die U14 des Bucher Nachwuchses.

Und auch die U15 schaffte den Sprung in die Bezirksoberliga. – Foto: TSV Nürnberg-Buch