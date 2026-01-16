Aufwand und Nutzen: Wechsel in die Kreisoberliga

Für Jan Rezwani bietet der Wechsel die besondere Chance, künftig gemeinsam mit seinem Bruder auf dem Platz zu stehen. Bei den Westvororten kam er seit seinem Wechsel im Sommer 2024 vom SV Niederpöllnitz insgesamt 11 Mal zum Einsatz und bereitete zwei Tore vor.

Bereits in der Saison 2023/24 stand der 21-Jährige vor seinem Abstecher nach Niederpöllnitz neunmal für das damalige Kreisliga-Team der Westvororte auf dem Feld. Zuvor durchlief Jan Rezwani die Jugendabteilungen der BSG Wismut Gera, des JFC Gera und des ZFC Meuselwitz. Aufgrund seines Wirtschaftsingenieur-Studiums in Jena war er im vergangenen halben Jahr nur eingeschränkt trainingsfähig. Westvororte-Trainer Daniel Gehrt erklärt die Entscheidung: "Aufgrund seines Studiums hat er sich entschieden, den Verein zu verlassen. Der Aufwand mit seinem Studium war sehr groß, denn er studiert in Jena. Zeitnah will er auch nach Jena ziehen. Von dem her war es schwer, Training in Sachen Aufwand und Nutzen für ihn zu gestalten. Wir hatten ihn damals geholt und er hatte eine starke Landesklasse-Saison für uns gespielt. Nun kam leider auch ein wenig Verletzungspech dazu. Ansonsten ist es natürlich schade und vollkommen nachvollziehbar."

Trotz der Einschränkungen gehörte Rezwani zum erfolgreichen Team von Gehrt, das im Januar 2025 das BandenMasters gewann, im Sommer die Landesklasse-Meisterschaft feierte und in die Verbandsliga aufstieg. Am Montag verabschiedete sich Rezwani persönlich von seinen Team-Kollegen und Trainer Gehrt. Der TSV Gera-Westvororte wünscht ihm alles Gute für Studium und Fußballlaufbahn: „Jan, du bist bei uns im LVM Sportpark jederzeit als Freund und Gast willkommen.“